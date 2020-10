We wtorek (27 października) wieczorem Sejm zajmuje się wnioskiem o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości poddał się samoizolacji, po tym, jak miał kontakt z osobą zarażoną koronawirusem. U szefa resortu nie wykonano jeszcze testu na COVID-19.

Zdjęcie Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro /Rafał Guz /PAP

We wtorek Sejm zajmuje się wnioskiem Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. Ziobro bierze udział w posiedzeniu Izby w trybie zdalnym.

Reklama

- Prawa strona sali jest pusta. To jest kpina. Nie ma przedstawicieli rządu, którzy będą się mogli odnieść do naszych pytań. Składam wniosek formalny o przerwę do czasu, aż w ławach zasiądą przedstawiciele rządu i odniosą się do sytuacji - powiedział szef klubu PO Cezary Tomczyk.

- Dzisiejsza debata jest symboliczna. To akt oskarżenia nie tylko dla ministra sprawiedliwości, ale wobec całego rządu PiS, a w szczególności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który od 6 października jest formalnie odpowiedzialny za bezpieczeństwo Polaków i jest nadzorcą Zbigniewa Ziobry. Oskarżam Pana, że wraz z ministrem Ziobro zniszczyliście polski system wymiaru sprawiedliwości - mówił Borys Budka, uzasadniając wniosek.

Jak podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia, badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 16 tys. 300 osób, jest to największa dobowa liczba zakażeń od początku epidemii; zmarły 132 osoby. Ponad 3,5 tys. zakażeń odnotowano na Mazowszu.

Wotum nieufności wobec Ziobry

Sejm zajmuje się wnioskiem KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Lider PO Borys Budka (KO) zapowiadając pod koniec września ten wniosek, powiedział, że "dzisiaj człowiekiem, który decyduje o absolutnej bezkarności ludzi władzy, jest prokurator generalny Zbigniew Ziobro" i że "przez jego działalność prokuratura została skrajnie upolityczniona". Rzeczniczka PiS stwierdziła wówczas, że jej ugrupowanie nie traktuje poważnie wniosku KO.

- Są to już rutynowe działania opozycji totalnej mimo, iż wiedzą, że nie mają one szans realizacji - powiedziała wtedy Czerwińska.

Koronawirus w Polsce 16559 338 35525 470 39857 801 8362 172 14725 283 5316 48 24651 533 8678 145 20577 379 40475 627 15681 154 6607 101 6455 84 16308 234 8464 69 11989 177