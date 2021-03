Włodzimierz Czarzasty: Na szczęście szczepią lekarze a nie politycy

- Niech pan nie namawia polityków żeby się stawali lekarzami - mówił Włodzimierz Czarzasty w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News, komentując kwestię wątpliwości związanych ze szczepionką AstraZeneca. W trakcie rozmowy padły też pytania o powstanie Nowej Lewicy.

- Mamy to, na co czekaliśmy 1,5 roku. Został uprawomocniony nasz wniosek o wpisanie treści nowego statutu - mówił w środę na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Decyzją sądu, SLD i Wiosna Roberta Biedronia będą mogły stworzyć nową partię - Nową Lewicę.

Sprawa połączenia SLD i Wiosny sięga końca 2019 r., kiedy Konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej zdecydowała się na zmianę statutu. Na bazie nowych przepisów dojdzie do połączenia SLD i Wiosny Roberta Biedronia, a wspólna partia będzie funkcjonowała pod nazwą Nowa Lewica.

Od tego czasu trwało postępowanie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a także w Sądzie Apelacyjnym z uwagi na wnioski zainteresowanych stron.

"Kocham Leszka Millera"

Czarzasty, który był "Gościem Wydarzeń" nie krył satysfakcji z decyzji sądu, przyznał, że to bardzo dobra wiadomość. - Kocham Leszka Millera, szanuję jego dokonania, a szczególnie wejście do UE - przekonywał Czarzasty, pytany o głosy krytyki, jakie w ostatnich miesiącach płynęły ze strony byłego premiera.

Wicemarszałek Sejmu dopytywany o relacje z Millerem przyznał, że "mamy w Polsce ważniejsze problemy", a były premier "miał zawsze z kimś szorstkie relacje". - Leszek powiedział, że jeżeli status zostanie zarejestrowany, do tej nowej partii nie wstąpi - przyznał Czarzasty.

Co ze szczepieniami AstraZenecą?

- Jeżeli dostałbym ofertę zaszczepienia się i ona byłaby poza kolejnością, nigdy bym tego nie zrobił, bo jestem takim samym obywatelem jak każdy. Mam 60 lat, kiedyś przyjdzie moja pora, mam choroby uczestniczące. Zaszczepię się taką szczepionką, jaką poda mi lekarz - zadeklarował Czarzasty, pytany o preparat AstraZeneca.

- Każdy ma wątpliwości, ale ja mam dystans do tej sprawy. Strzegę się, żeby nie zostać specjalistą od medycy i lekarzem, nie znam się na tym, ufam lekarzom - dodał.

Pytany o dzisiejszą decyzję rządu przyznał, że nie jest przeciwko obostrzeniom, "jeżeli to ma ratować życie bądź zdrowia ludzi". - Ale za obostrzeniami muszą iść świadczenia. One są niewystarczające. Powinny iść do branż i firm, zabezpieczać ich koszty ogólne oraz pensje pracowników - przekonywał.

