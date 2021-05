- Epidemiczne środki ostrożności będziemy stosować przez wiele lat, jak nie przez całe życie, a całkowitego powrotu do poprzedniej rzeczywistości nie będzie - przewiduje lider PSL Władysław Kosiniak Kamysz. Pytany w "Gościu Wydarzeń" Polsat News, czy jego partia jest za obowiązkiem szczepień, stwierdził, że "woli zachęty niż odgórny nakaz".

Zdjęcie Szczepienie w punkcie szczepień masowych; zdj. ilustracyjne /Jakub Kaminski/East News /East News

Prowadzący program "Gość Wydarzeń" Bogdan Rymanowski pytał szefa PSL, co jego partia sądzi o potencjalnym obowiązku szczepień przeciw COVID-19. Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że ludowcy rozmawiali o tym z ekspertami. - Kierowałbym się jednak w stronę zachęcania do przyjęcia preparatu - odpowiedział.

Przyznał, że przymus przyjmowania szczepień przeciw COVID-19 "nie byłby najlepszy". - Doprowadzanie przez policję byłoby wodą na młyn dla środowisk antyszczepionkowych - zauważył lider PSL.

- Zaszczepisz się, masz więcej uprawnień - wolę taki sposób niż odgórny nakaz, bo ten drugi może być nieskuteczny. To będzie zachęta do korzystania z normalniejszego życia niż obecnie - ocenił w Polsat News.

Władysław Kosiniak-Kamysz pytany był także o rozwiązania przyjęte na Węgrzech, gdzie z niektórych miejsc takich jak restauracje, czy baseny mogą korzystać tylko zaszczepieni. - To dla promocji szczepień byłoby na pewno ciekawe - ocenił lider PSL, dodając jednak, że mogłoby zaistnieć, gdy dostęp do szczepionek będzie powszechny i "nie trzeba byłoby stać w wielogodzinnych kolejkach", czy "łapać się na majówkę", by przyjąć preparat - stwierdził lider PSL.



