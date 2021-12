Węgierskie tanie linie Wizz Air zawieszają od stycznia 36 połączeń realizowanych z Polski, zmniejszą także częstotliwość lotów na wielu trasach. Chodzi o loty z Krakowa, Katowic, Gdańska, Lublina, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Warszawy - podał portal fly4free.pl.

Wizz Air tnie połączenia. Polskie lotniska bez lotów

Na przykład rejsy z Warszawy do Goeteborga będą zawieszone od 7 stycznia do 11 lutego, do Birmingham od 8 stycznia do 12 lutego, do Edynburga od 9 stycznia do 13 lutego. Samoloty Wizz Air nie polecą także ze stolicy do Liverpoolu między 8 stycznia a 29 stycznia oraz do Neapolu (8 stycznia - 12 lutego).



Z Wrocławia na Lanzarote - od grudnia z Wizz Air



W systemie rezerwacyjnym brak lotów widnieje także dla połączeń z pozostałych polskich lotnisk, z których operuje węgierski przewoźnik.



Szef Wizz Aira Jozsef Varadi w rozmowie z magazynem "Re:View" powiedział, że "cofnięcie się" w Polsce jest "chwilowe". Przyznał, że rynek połączeń lotniczych "nadal nie przypomina tego sprzed pandemii". Dodał, że firma ma "dość odważne plany" względem Polski.



Reklama

Szef Wizz Aira Jozsef Varadi: konsekwencja słabego wyniku akcji szczepień w Polsce

"Zakładają, że jednak ludzie zaczną się szczepić. A wtedy będzie nam znacznie łatwiej zaoferować naprawdę dobry produkt. Na teraz w Krakowie mamy 'zbazowane' trzy samoloty, ale na lato 2022 będzie ich cztery. Mamy jasno nakreślony cel, czyli szybko wrócić do poziomów z roku 2019. Być może już tego lata. Ale do tego potrzebna jest masowa akcja szczepień" - zastrzegł Varadi w rozmowie z "Re:View".



Szef przewoźnika odniósł się do cięć połączeń mówiąc, że "zima nie jest dobra na zarabianie pieniędzy przez linie lotnicze", dodał, że prawidłowość ta dotyczy nie tylko węgierskich tanich linii.



Wizz Air od września wznowi sześć tras z Polski



Jednak jego zdaniem, zawieszanie połączeń w Polsce ma bezpośredni związek z poziomem wyszczepienia.



- To jest, przykro to mówić, konsekwencja słabego wyniku akcji szczepień w Polsce. Jaki jest sens latania na tak wielu trasach z kraju, który poziom szczepień ma ledwie na poziomie 50 proc.? Doświadczenie uczy, że można się spodziewać samych problemów, lockdownów, zamykania lotnisk, etc. Zresztą z dokładnie z takiego samego powodu ograniczyliśmy też czasowo naszą obecność np. w Rumunii powiedział Varadi.