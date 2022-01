Wielkopolskie: Burmistrz zaapelował do rodziców, by nie wysyłali dzieci do szkół

Oprac.: Paulina Sowa Koronawirus w Polsce

Burmistrz Czempinia zaapelował do rodziców, by nie posyłali dzieci do szkół w ostatnim tygodniu zajęć przed feriami ze względu na koronawirusa. Od poniedziałku w gminnych placówkach nauka ma być prowadzona w trybie zdalnym i stacjonarnym.

Zdjęcie W poniedziałek uczniowie w całym kraju wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach, zdj. ilustracyjne / Tomasz Jastrzębowski / Reporter