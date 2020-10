- Warszawa znajdzie się w żółtej strefie - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Około godz. 12 Ministerstwo Zdrowia ma ogłosić nową listę powiatów i miast, które od soboty (10 października) znajdą się w strefach czerwonej i żółtej, gdzie obowiązują dodatkowe obostrzenia. Resort zapowiedział już, że będzie ich ponad 100. Obecnie jest ich 51.

Zdjęcie Ludzie w maseczkach na ulicach Warszawy /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał w środę, że między innymi Warszawa "niemalże z pewnością" od najbliższej soboty znajdzie się w strefie żółtej, a dodatkowymi obostrzeniami objęte będzie ponad 100 powiatów.

W Programie Trzecim Polskiego Radia zapowiedź rzecznika potwierdził Kraska. - Tak, Warszawa będzie w żółtej strefie, mogę to powiedzieć - oświadczył wiceszef MZ.

Kraska potwierdził też, że w strefach z dodatkowymi obostrzeniami znajdą się także inne duże miasta. Na razie nie zdradził, które. - Myślę, że koło godz. 12 to ogłosimy. Rzeczywiście duże miasta dość łatwo wchodzą w tej chwili w te duże żółte strefy, ponieważ trochę zaostrzyliśmy kryteria. Chcemy, aby w tych dużych aglomeracjach, gdzie jest duży kontakt międzyludzki, jeden kilometr zamieszkuje dużo ludzi, aby obostrzenia tam wchodziły wcześniej - powiedział wiceminister

Od minionej soboty dodatkowe obostrzenia obowiązują w 51 powiatach. 17 z nich jest w strefie czerwonej, a 34 w żółtej. W strefie czerwonej jest m.in. Sopot, a w żółtej m.in. Gdańsk, Gdynia, Rzeszów, Kielce, Nowy Sącz i Szczecin.





Dodatkowe restrykcje

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną resort zdrowia zapowiedział wprowadzenie nowych obostrzeń w strefach. W strefie czerwonej restauracje, puby i bary będą mogły pracować w godzinach 6.00-22.00, z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

Dodatkowo obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał już nie tylko w strefie czerwonej, ale również w żółtej. Nie trzeba będzie zakrywać ust i nosa m.in. w lasach, parkach i na plażach.

Restrykcje mają także dotyczyć ograniczenia liczby osób biorących udział w przyjęciach okolicznościowych i w zgromadzeniach: w strefie czerwonej do 50, w żółtej do 75, w pozostałej części kraju do 100 osób.

Kary za brak maseczki

MZ zapowiada też m.in., że każdy, kto nie nosi maseczki, będzie musiał - na żądanie policji lub straży gminnej - okazać zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający m.in. całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne oraz niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo w głębokim.

Wyznaczona ma być też minimalna odległość między zgromadzeniami (np. przemarszami). Będzie ona musiała wynosić co najmniej 100 m, aby wyeliminować praktykę zgłaszania kilku zgromadzeń w jednym miejscu po to, aby obejść wymogi dotyczące liczby uczestników.

Resort zdrowia podał w środę, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 3003 osób, a z powodu COVID-19 zmarło 75 chorych. To najwięcej zakażeń i zgonów od początku epidemii. Łącznie zakażenie wykryto dotąd u 107 319 osób, z których 2792 zmarły.

Koronawirus w Polsce 4912 162 13100 218 23916 577 2686 90 5896 185 1299 21 9101 341 2757 68 7791 294 14876 466 3867 83 2637 51 2144 26 6419 112 2401 37 3517 61