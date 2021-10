Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska: Może być więcej przypadków koronawirusa niż podajemy

W sobotę Ministerstwo Zdrowia przekazało, że badania potwierdziły 9798 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a zmarło 115 osób z COVID-19. Tydzień temu wykryto 6277 zakażeń, zmarło 75 osób.

Kraska pytany był w sobotę w Polsat News, czy możliwe jest to, co mówią niektórzy specjaliści, że realnie przypadków koronawirusa może być nawet pięć razy więcej niż podaje resort zdrowia.

Wiceminister odpowiedział, że tak, bo dane podawane w czasie poprzednich fal również nie odzwierciedlały rzeczywistej liczby nowych zakażeń.



- Dlatego, że część Polaków nie chce się testować, a testów możemy wykonywać więcej. Cały czas to monitorujemy. Zakładamy także, że nowych przypadków jest więcej. Dlatego resort przygotowuje 30-procentowy zapas łóżek dla pacjentów covidowych, abyśmy byli gotowi na ewentualny nagły wzrost hospitalizacji - dodał.



Czwarta fala koronawirusa. Będą lockdowny regionalne?

Pytany, co jest powodem niewprowadzenia lokalnych obostrzeń, mimo wcześniejszych takich zapowiedzi, Kraska odparł, że zmieniło się podejście do IV fali.



- Uwzględniamy trzy kryteria: liczba nowych przypadków COVID-19, liczba osób, które są zaszczepione, ale także obłożenie łóżek szpitalnych - wyjaśnił wiceszef MZ.



Według niego, jeśli te trzy kryteria będą wskazywały, że trzeba takie obostrzenia wprowadzić, "to będziemy je wprowadzali".



- Na początek musimy wykorzystać te zasady, które w tej chwili już nas obowiązują. Myślę, że okres wakacyjny troszkę rozprężył nasze spojrzenie na COVID-19. Tych nowych przypadków było stosunkowo mało. Dlatego także wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski rozmawiał z komendantem Głównym Policji, aby jednak także w tym okresie świątecznym policjanci, oprócz akcji "Znicz", kontrolowali też nasze zachowanie, jeżeli chodzi o przestrzeganie zasad noszenia maseczek - mówił Kraska.



Dodał, że jeśli o to chodzi, to już nie będzie pouczeń, tylko mandaty. - Te kary na pewno będą dotkliwe i będą z całą surowością egzekwowane - podkreślił wiceminister.



Wszystkich Świętych. "Mamy trzy dni na odwiedzenie grobów"

Na pytanie, jakie są zalecenia Ministerstwa Zdrowia, jeżeli chodzi o zachowanie się na cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych, Kraska wskazał, że "mamy w tej chwili trzy dni na odwiedzenie grobów naszych bliskich".



- Podzielmy ten okres, żebyśmy nie tłoczyli się na przykład 1 listopada wszyscy na cmentarzach - zaapelował. - Jeżeli jesteśmy na cmentarzu, w bliskim kontakcie z osobami, które są koło nas, rozmawiamy z nimi, to załóżmy tę maseczkę, to naprawdę jest niewielki wysiłek z naszej strony, ale bardzo zabezpiecza nie tylko nas, ale także tę osobę, z którą się spotykamy - podkreślił Kraska.



Zwrócił uwagę, że na cmentarzach zbiorą się osoby z różnych regionów naszego kraju. - Nie chcemy, aby okres Wszystkich Świętych spowodował, że po świętach będzie zdecydowanie większa liczba nowych zakażeń - zaznaczył wiceszef MZ.