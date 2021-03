W ciągu ostatniej doby odnotowano w Polsce 14 857 nowych zakażeń koronawirusem, a 245 osób zmarło. Takie dane przedstawił w sobotę rano wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Pełny raport resortu zostanie opublikowany o godz. 10.30.

Zdjęcie Waldemar Kraska /Jan Bielecki /East News

Waldemar Kraska ujawnił nowy bilans zakażeń w sobotę rano w Radiu Zet.



- Przed chwilą otrzymałem pełne dane i mogę potwierdzić: mamy w sobotę około 14 857 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 245 osób - mówił wiceminister zdrowia.

Najnowsze dane oznaczają wzrost nowych przypadków o ponad 2,7 tys. w stosunku do zeszłego tygodnia. W ubiegłą sobotę resort informował o 12 100 przypadkach zakażeń SARS-CoV-2.



Kraska zaznaczył, że pandemia w Polsce "rozpędza się". - Widzimy, że codziennie tych nowych przypadków jest coraz więcej. Ta pandemia rozpędza się - z tego, co widzimy, nie tylko jeżeli chodzi o dzienną ilość nowych przypadków, ale także ilość zajętych łóżek szpitalnych - podkreślił.Wiceminister przyznał, że "bardzo go to niepokoi". - Jeżeli porównamy dzisiejszy dzień do wczorajszego to jest o ponad 300 więcej łóżek zajętych w skali kraju, ale także - co mnie też niepokoi - wzrasta ilość zajętych respiratorów - dodał.

W piątek Ministerstwo Zdrowia informowało o 15 829 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły 263 osoby.

