- Jest to bardzo niepokojące, ponieważ jeszcze kilka tygodni temu te procentowe wzrosty to były na poziomie 17-19 proc., patrząc tydzień do tygodnia. W tej chwili jest to już praktycznie około 50 proc., więc tych nowych przypadków zaczyna niestety przybywać. To także odbija się na liczbie osób, które muszą być hospitalizowane w polskich szpitalach - powiedział Waldemar Kraska w programie "Sygnały Dnia" w jedynce Polskiego Radia.

Według wiceministra zdrowia na oddziałach przebywa w tej chwili 704 chorych na COVID-19, w tym 80 jest podpiętych do respiratora.

- Większość osób, które trafiają do szpitali, to są niestety osoby niezaszczepione. Liczba zakażeń u osób zaszczepionych dwoma dawkami po upływie 14 dni od zaszczepienia w naszym kraju wynosi 0,81 proc. wszystkich, którzy trafiają do szpitali. To kolejny dowód na to, abyśmy się szczepili - wyjaśnił.

Waldemar Kraska: Mutacja Delta niebezpieczna dla dzieci

Kraska zwrócił też uwagę, że mutacja Delta jest bardzo niebezpieczna dla dzieci, na co wskazują dane z USA. - Stany Zjednoczone podały, że było kilkanaście zgonów u młodych ludzi - powiedział.



Zaapelował, by szczepić dzieci. - Ten etap, zwłaszcza organizacji punktów szczepień dla dzieci w szkole jest bardzo ważny. Apeluję, aby można było wykonać rodzinne szczepienie, dziecka i rodziców, którzy są zdecydowani, aby swoje dziecko zaszczepić w szkole - stwierdził.

Przypomniał, że do piątku w szkołach zbierano deklaracje od rodziców, którzy chcą zaszczepić dzieci powyżej 12. roku życia.



Jednak jak pisaliśmy w Interii, zainteresowanie rodziców akcją szczepień w szkołach jest niewielkie. W niektórych placówkach wręcz zerowe. Przez to wiele szkół nie utworzy punktu szczepień na swoim terenie .



Czwarta fala. "Pod koniec września 1300 hospitalizacji"

Prognozy są takie, że pod koniec września będziemy mieli około 1200-1300 hospitalizacji w związku z COVID-19 - mówił w miniony piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. - Czwarta fala nie będzie przebiegała tak dramatycznie jak w przypadku drugiej i trzeciej fali - dodał.



Minister informował, że obecnie minimalna baza 6 tys. łóżek dla chorych na COVID-19 jest wykorzystana w 10-11 proc.



Niedzielski podkreślał też, że obszary, gdzie poziom zaszczepienia jest wyższy, są bezpieczniejsze. - Tam transmisja jest mniejsza - mówił.

