W weselach będzie mogło uczestniczyć mniej gości - zdecydował rząd. Liczba uczestników będzie zależna, jak poprzednio, od strefy, w której znajduje się dany powiat. Limit, jaki przyjęto dla strefy czerwonej, wynosi 50 osób. W strefie żółtej gości będzie mogło być nieco więcej.

Zdjęcie Wesele w dobie pandemii koronawirusa; zdj. ilustracyjne /Daniel Dmitriew /Agencja FORUM

Od soboty (10 października) cała Polska stanie się jedną wielką żółtą strefą (część powiatów z najwyższą liczbą zachorowań trafi, jak to było w ostatnich tygodniach, do strefy czerwonej). O zmianie poinformował w czwartek (8 października) premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Oznacza to m.in., że ponownie będziemy mieli obowiązek zakrywania ust i nosa na świeżym powietrzu.

Nowe wytyczne obejmą również imprezy okolicznościowe, w tym wesela. Zmiana najważniejsza - będzie mogło w nich uczestniczyć mniej gości.

W strefie czerwonej limit uczestników wyniesie 50 osób, w pozostałych powiatach - 75 osób.

Zmiany nie wejdą w życie w najbliższą sobotę. "Abyś mógł się odpowiednio przygotować, to ograniczenie wejdzie w życie z tygodniowym okresem dostosowawczym, a więc 17 października" - zwraca się do organizatorów imprez okolicznościowych resort zdrowia.

W strefie zielonej, przed ogłoszeniem całego kraju strefą żółtą, w weselach miało uczestniczyć maksymalnie 100 osób.