Warszawa: Wstrzymana praca bloku operacyjnego na Ursynowie

"Do wtorku zostaje wstrzymana praca bloku operacyjnego na Ursynowie w związku z koniecznością odbycia kwarantanny personelu, po kontakcie z osobą zakażoną" - poinformowano w komunikacie Narodowego Instytutu Onkologicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Do wtorku zostaje wstrzymana praca bloku operacyjnego na Ursynowie w związku z koniecznością odbycia kwarantanny personelu (zdjęcie ilustracyjne)

W komunikacie poinformowano także, że wszystkim osobom z bezpośredniego kontaktu po co najmniej pięciu dniach zostaną wykonane testy.

Zapewniono personel medyczny do zabiegów nagłych lub tych, które nie mogą zostać przełożone. Pozostałe operacje, po konsultacjach z poszczególnymi lekarzami prowadzącymi, zostaną przeniesione.



"Apelujemy do wszystkich o przestrzeganie zasad epidemicznych, co pozwala na ograniczenie transmisji wirusa" - czytamy w komunikacie.

Pozostałe oddziały, na których nie stwierdzono przypadków zakażenia koronawirusem, pracują normalnie, zachowując dotychczasowe procedury.