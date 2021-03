Lawinowo rośnie liczba osób, do których jeżdżą ratownicy stołecznego pogotowia, aby pobrać od nich wymazy do testów na obecność koronawirusa. W ciągu dwóch i pół tygodnia marca zrobiono tyle wymazów, co w całym lutym.

Reklama

Zdjęcie Lawinowo rośnie liczba osób "wymazywanych" przez ratowników pogotowia /Jacek Szydlowski /Agencja FORUM

Do osób, które nie mogą samodzielnie udać się do punktów pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, przyjeżdżają ratownicy stołecznego pogotowia.

Reklama

- Mamy 16 zespołów, które realizują te zadania - mówi rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Piotr Owczarski.

Lawinowy wzrost

Statystyki stołecznego pogotowia nie pozostawiają żadnej wątpliwości - liczba osób obsługiwanych przez ratowników rośnie lawinowo. Od początku marca do minionego wtorku łącznie ratownicy pobrali prawie 4,7 tys. wymazów. Natomiast w całym lutym - niemal. 4,8 tys.

Jeszcze w pierwszym tygodniu lutego ratownicy pobrali niewiele ponad 800 wymazów, a w drugim tygodniu marca były to już prawie dwa tys.

Długie kolejki przed punktami

Owczarski informuje, że również pełne ręce roboty mają ratownicy, który pobierają wymazy w punkcie na ul. Woronicza. Przed punktem każdego dnia ustawiają się długie kolejki.

Rzecznik "Meditransu" podkreśla, że ratownicy są dobrze przygotowani do pracy. Żaden z nich nie zaraził się koronawirusem bezpośrednio od pacjenta. Były zakażenia, ale najczęściej od osób bliskich.

Większość personelu została już dwukrotnie zaszczepiona.