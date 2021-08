Wariant Delta w Polsce. Pierwsze takie dane

Koronawirus z Chin Obostrzenia a wariant Delta w Europie. Gdzie nie ma restrykcji?

Wariant Delta w ponad 90 proc. próbek

- Wariant Delta jest obecny w 91 proc. próbek, wariant alfa - brytyjski, z którym do tej pory się mierzyliśmy, to jest już 5 proc. - powiedział Andrusiewicz.

Rzecznik MZ potwierdził, że do tej pory w Polsce zanotowano prawie 500 przypadków wariantu Delta.



- W tym tygodniu nie wykryliśmy żadnego innego wariantu w sekwencjonowanych próbkach poza wariantem Delta - dodał.

Coraz więcej wariantu Delta

W piątek badania potwierdziły 196 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło natomiast sześć osób z COVID-19.

MZ podało też, że na COVID-19 zmarły dwie osoby, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami cztery osoby.

Reklama

Resort zdrowia w czwartek potwierdził 223 nowe zakażenia koronawirusem, zmarły dwie osoby z COVID-19

Tydzień wcześniej, w piątek, były 172 zakażenia i 6 zgonów.

Udział wariantu Delta systematycznie rośnie w całościowej liczbie dziennych zakażeń koronawirusem.



Łącznie od 4 marca 2020 roku, gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 884 974 przypadki. Zmarło 75 297 osób z COVID-19.

Czytaj też:

Izrael: Wzrost zakażeń wariantem Delta. Rząd wprowadza nowe obostrzenia

Wariant Delta koronawirusa. Naukowcy: Osiągnięcie odporności zbiorowej nie jest możliwe