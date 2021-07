- 115 ze 166 przypadków to wariant Delty, pozostałe 51 przypadków dotyczy wariantów Bety i Gammy - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Podczas konferencji prasowej Niedzielski przekazał, że czas sekwencjonowania wirusa jest systematycznie skracany. Obecnie ten okres wynosi średnio 7 - 10 dni.

Zaznaczył też, że niezależnie od wyników sekwencjonowania, wobec osób zakażonych, podróżujących w regiony zagrożone lub mające kontakt z takimi, od razu wdrażane są specjalne rozwiązania mające na celu ograniczenie eskalacji ognisk wirusowych.

Delta a szczepienie? "Przezorny zawsze zaszczepiony"

Jak mówił z kolei premier Mateusz Morawiecki, Polacy są dziś "uśpieni" poprawą sytuacji epidemicznej. - To niedobrze - podkreślił.

- Są analizy, które pokazują nawet kilkanaście tysięcy zachorowań jesienią - powiedział Morawiecki. - Dziś w ten piękny lipcowy dzień musimy brać pod uwagę, że sytuacja będzie dużo gorsza - dodał. Dlatego rząd zdecydował, by m.in. utrzymać część szpitali tymczasowych.



Premier zaapelował też do obywateli. - Przezorny zawsze zaszczepiony - powiedział. - Mamy szczepionki, szczepmy się - dodał. Przywołał wypowiedź dr. Fauciego, eksperta chorób zakaźnych z USA, który wskazywał, że w Stanach Zjednoczonych ponad 99 proc. nowych zgonów na COVID-19 to osoby niezaszczepione.

