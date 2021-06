Treść kolejnego stanowiska ekspertów z PAN opublikowano w poniedziałek na stronie akademii . W nowym stanowisku eksperci ostrzegają, że wariant Delta we wrześniu w całej Polsce może stać się wariantem większościowym, "co będzie skutkować koniecznością ponownego lockdownu".

"To od nas zależy, jak wysoka będzie czwarta fala i czy sparaliżuje ona system ochrony zdrowia. Dlatego obecne uspokojenie sytuacji nie powinno osłabiać naszej czujności" - ostrzegają członkowie zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN.

Reklama

Przypominają, że od połowy maja 2021 roku znacznie spadła liczba zakażeń, hospitalizacji i zgonów z powodu COVID-19. Wygaszanie wirusa to efekt surowych ograniczeń kontaktów społecznych i coraz liczniejszej grupy zaszczepionych osób. Jednak otwarcie gospodarki, niedostateczny poziom zaszczepienia i pojawienie się bardziej zaraźliwego wariantu wirusa SARS-CoV-2 może spowodować wzrost liczby zakażonych i czwartą falę epidemii - zauważają.





Delta w Polsce

Naukowcy uczulają też, że wariant Delta może być dwukrotnie bardziej zaraźliwy od innych wariantów. W Wielkiej Brytanii jest on odpowiedzialny za 90 proc. nowych zakażeń. "Dane wskazują, że wariant Delta atakuje głównie osoby niezaszczepione - stanowią one ponad dwie trzecie wszystkich nowych przypadków. Tymczasem osoby w pełni zaszczepione nadal osiągają wysoką odporność. Pełne zaszczepienie istotnie zmniejsza ryzyko zachorowania, a w przypadku choroby bardzo znacząco redukuje ryzyko hospitalizacji. Dowodzą tego badania prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego Wielkiej Brytanii dla szczepionki wektorowej (AstraZeneca) oraz szczepionki mRNA (BioNTech/Pfizer). Wiele wskazuje, na to, że podobnie będzie w przypadku pozostałych dopuszczonych do obiegu szczepionek. Coraz więcej badań pokazuje też, że nawet jeśli osoba zaszczepiona zachoruje, to stanowi ona znacznie mniejsze ryzyko zakażenia dla osób, z którymi mieszka i styka się na co dzień, niż chora osoba niezaszczepiona" - wyjaśniają naukowcy z PAN.

Dodają, że wariant Delta trafił już do Polski. "Można założyć, że już we wrześniu w całej Polsce stanie się wariantem większościowym. Ze względu na swoją wysoką zaraźliwość oraz w połączeniu z otwarciem gospodarki i niskim poziomem pełnego zaszczepienia (szczególnie osób z grup ryzyka) wariant Delta jest dla Polski dużo większym zagrożeniem niż np. dla Wielkiej Brytanii. Wariant Delta w Polsce może skutkować koniecznością ponownego lockdownu" - czytamy w stanowisku.

Zgodnie z opinią ekspertów ograniczenie transmisji wirusa i tym samym uniknięcie wysokiej czwartej fali zachorowań będzie zależało od tego, czy będziemy przestrzegać prostych zasad.

Szczepienia. Wsparcie dla akcji

"Na spotkania w dużych grupach umawiajmy się na zewnątrz. Unikajmy zamkniętych pomieszczeń i tłoku. Wstrzymajmy się z uczestnictwem i organizacją spotkań do momentu aż wszyscy ich uczestnicy przejdą pełny cykl szczepienia. Dostępność dawek jest obecnie w Polsce wysoka - każdy chętny może się zapisać na szczepienie w ciągu kilku dni. Pamiętajmy o regularnym wietrzeniu pomieszczeń. Nośmy maseczki w obecności osób niezaszczepionych oraz w sklepie, w pracy czy w czasie nabożeństwa. Zadbajmy tego lata o pełne zaszczepienie siebie i swoich najbliższych. Aby powstrzymać transmisję wariantu Delta i uniknąć ponownego lockdownu, szczepienia dzieci i młodzieży powinny się odbyć przed powrotem uczniów do szkół. Zadbajmy o szczepienie naszych dzieci już teraz. Odpocznijmy i zadbajmy o swoje zdrowie psychiczne. Z rozwagą wybierajmy kierunki wakacyjnych podróży, omijając miejsca, w których zaczęła rosnąć liczba zakażonych. W razie nawet niewielkich objawów jak najszybciej zgłaszajmy się na badania. Obecną dobrą sytuację epidemiologiczną można utrzymać poprzez testowanie, izolację chorych i kwarantannę niezaszczepionych osób z kontaktu" - rekomendują.

Zespół ds. COVID-19 sugeruje również, by apelować do władz samorządowych, lokalnych społeczności i działających lokalnie organizacji, takich jak koła gospodyń wiejskich, wspólnoty parafialne, Ochotnicza Straż Pożarna o wsparcie dla akcji szczepień, propagowanie jej i ułatwianie osobom starszym dostępu do punktów szczepień.

Interdyscyplinarny zespół doradczy ds. COVID-19 powołano w PAN 30 czerwca 2020 roku. Przewodniczącym grupy jest prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, zastępcą prof. Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego.



Czytaj też:

Trzecia dawka szczepionki przeciwko COVID-19 - dla kogo jest koniecznością?

Do Polski dotarły w poniedziałek szczepionki Pfizera i AstraZeneki