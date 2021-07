Wariant Delta a kwarantanna. Konferencja premiera i ministra zdrowia

Jak powiedział premier, Polacy są dziś "uśpieni" poprawą sytuacji epidemicznej. - To niedobrze - podkreślił.



- Są analizy, które pokazują nawet kilkanaście tysięcy zachorowań jesienią - powiedział Morawiecki. - Dziś w ten piękny lipcowy dzień musimy brać pod uwagę, że sytuacja będzie dużo gorsza - powiedział.



Dlatego rząd zdecydował, by utrzymać część szpitali tymczasowych.



Zaapelował też do obywateli. - Przezorny zawsze zaszczepiony - powiedział. - Mamy szczepionki, szczepmy się - dodał. Przywołał wypowiedź dr. Fauciego, głównego epidemiologa USA, który wskazywał, że w Stanach Zjednoczonych ponad 99 proc. nowych zgonów na COVID-19 to osoby niezaszczepione.



Premier zauważył, że czarny scenariusz nie musi się zrealizować. Zaapelował, by pamiętać o zasadach bezpieczeństwa - dystansie, maseczkach w zamkniętych pomieszczeniach i dezynfekcji.



- Dziś boimy się wariantu Delta, ale za rogiem czai się wariant Lambda - powiedział.



Tragedia w Stalowej Woli

Premier odniósł się też do tragicznego zdarzenia w Stalowej Woli, gdzie pijany kierowca wjechał w prawidłowo jadący samochód. W wyniku wypadku zginęło młode małżeństwo. Morawiecki zapowiedział zmiany legisjacyjne. - Chcemy by oprócz przyznania rent specjalnych, sprawcy wypadków płacili alimenty poszkodowanym - wyjaśnił.



Delta się szerzy

Na świecie szerzy się wariant Delta koronawirusa SARS-CoV-2 - najbardziej zakaźny z dotychczas rozpoznanych. Sytuację w Polsce monitoruje sztab przy premierze.



Jak początkowo informował rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz, w związku z wysokim poziomem zakaźności Delty zmieniły się zasady kierowania na kwarantannę. - Sanepid zapobiegawczo kieruje wszystkich z kontaktu z osobą zakażoną wariantem Delta na kwarantannę, bez względu na to, czy ta osoba ma zaszczepienie dwoma dawkami, bądź jedną J&J - powiedział w rozmowie z Polsat News .



Dziś rano zapewniał jednak, że kwarantanna osób zaszczepionych nie jest potrzebna, nawet w przypadku Delty. - Szczepionki, które mamy, są w pełni skuteczne - tłumaczył później.



O skutecznej ochronie przed skutkami wariantu Delta, jaką dają szczepionki, mówił też dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, powołując się na badania "New England Journal of Medicine".

- Delta uderza najsilniej w grupy niezaszczepione - przekonuje Grzesiowski.

Koronawirus w Polsce

Łącznie od marca 2020 roku, gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 880 403 przypadki, z czego 96 minionej doby. Zmarło 75 095 osób z COVID-19, w najnowszym raporcie odnotowano 10 zgonów.



Jak przekazał szef KPRM Michał Dworczyk, przekroczyliśmy liczbę 14 milionów w pełni zaszczepionych osób. Dotychczas w Polsce wykonano ponad 30 mln szczepień przeciw COVID-19.



