- Pamiętajmy, że założenie jest jedno, podstawowe. Maksymalnie ograniczyć mobilność społeczną - powiedział w programie "Graffiti" w Polsat News Waldemar Paruch, politolog, były szef Centrum Analiz Strategicznych. Według niego zakaz samodzielnego przemieszczania się dzieci powinien obowiązywać przez całą dobę.

- To jest przede wszystkim niekonsekwencja - powiedział Waldemar Paruch w "Graffiti" w Polsat News , odnosząc się do sprawy ograniczenia poruszania się w sylwestra i Nowy Rok. Zaznaczył jednak, że ograniczenia dotyczące nocy sylwestrowej są niezbędne i konieczne.

- Taka niekonsekwencja nie powinna się zdarzać. To powinno być głębiej przemyślane i od samego początku komunikowane - podkreślił.

"Zaufajmy naszej policji"

- Nie do końca rozumiem formułowane zarzuty, bo tak naprawdę w wielu wypadkach, np. wykroczeń drogowych, decyzję podejmuje policjant - powiedział politolog. - Zaufajmy naszej policji w materii pilnowania tego, co się będzie działo w noc sylwestrową - dodał.

Zapytany, czy ograniczanie mobilności nie jest ograniczaniem zagwarantowanej konstytucyjnie wolności, Paruch odparł, że mamy do czynienia z "przerysowywaniem tematu".

- Popatrzmy, co dzieje się w Unii Europejskiej - na Włochy, Niemcy, Francję, Hiszpanię. Oczywiście tam jest inna podstawa prawna. Rozwiązanie, które przyjęto w Polsce, czyli niewprowadzania stanu wyjątkowego, wykorzystując rozwiązania prawne przyjęte jeszcze przez koalicję PO-PSL, są dobrą podstawą prawną. Z jednego prostego powodu: ustawa o stanie wyjątkowym pociągałaby za sobą - jak twierdzi większość prawników i ekonomistów - bardzo duże konsekwencje dla budżetu państwa i całości życia społecznego - powiedział politolog. Jak dodał, rozwiązanie przyjęte w Polsce jest łagodne i elastyczne.

Paruch przypomniał także zarzuty dotyczące interwencji policji w czasie demonstracji Strajku Kobiet i 11 listopada. Jak stwierdził, zgromadzenia te wiązały się z łamaniem prawa, stąd jego zdaniem "stosowanie przez demokratycznie wybraną władzę wszelkich elementów przymusu".

Zakaz przemieszczania się dzieci całą dobę?

- Ten przepis powinien rozciągać się na wszystkie godziny doby. Nie tylko do godz. 16. Celem nadrzędnym jest zablokowanie mobilności społecznej. Jak wyglądałyby ulice miast przede wszystkim, w mniejszym stopniu wsi i miasteczek, gdyby młodzi ludzie pod nieobecność rodziców, którzy są w pracy, mam na myśli tych, którzy mają lat 10, 14, 15, wędrowali po nich? Tu chodzi o to, żeby tych młodych ludzi nie było na ulicach - powiedział Paruch.

- Rozumiem dolegliwość. Bardzo trudno jest przebywać w domu tak długo, po drugie bardzo trudno jest wychodzić na ulice w towarzystwie rodziców, czy dziadków - powiedział Paruch.

- Pamiętajmy jednak, że w bardzo wielu krajach europejskich, czy w Stanach Zjednoczonych, wędrujący młodzi ludzie są zjawiskiem niewystępującym, a rodzice ponoszą bardzo dotkliwe konsekwencje. Gdy mający 12 lat podopieczny mojej przyjaciółki pracującej w Kanadzie wyszedł poza teren posesji, od razu pojawiła się policja i upomniała rodziców, że dziecko nie powinno przebywać poza posesją bez osób dorosłych, mimo że nie był to ani stan epidemii, ani stan wyjątkowy - dodał politolog.

"Unia Europejska skompromitowała się"

- Rozwój cywilizacji nie jest liniowy. To nie jest tak, że z każdym dniem będziemy bardziej szczęśliwi - powiedział Paruch. Przyznał że każde państwo powinno być bardzo dobrze przygotowane na zarządzanie kryzysowe. - Jak się okazało większość państw nie miała możliwości skorzystania ani z doświadczeń historycznych, które sięgały czasów grypy hiszpanki, ani nawet nie umiano odtworzyć zarządzania kryzysowego z czasów chociażby wojennych - powiedział Paruch.

Jego zdaniem rozwój cywilizacyjny przekroczył granicę, za którą trzeba się w Europie głęboko zastanowić, jak ma wyglądać ochrona zdrowia i medycyna.

- Produkcja większości leków została wyprowadzona do Chin i do Indii, to był problem, który mógł załamać medycynę w Europie. Brak leków spowodowałby załamanie medycyny i to nie tylko z powodu COVID-19 - stwierdził.

- Wszelkie organizacje międzynarodowe, wliczam w to także Unię Europejską, w pierwszym etapie pandemii się po prostu skompromitowały - powiedział politolog. Według niego istotną rolę odgrywa obecnie państwo narodowe i jego zdolności zajmowania się własnymi obywatelami.

Jak dodał, każde państwo wybierało własną drogę walki z pandemią, a próba koordynacji międzynarodowej była "albo bardzo słaba, albo nieudolna, albo wykonana bardzo późno".

Paruch podkreślił, że szczepionki obecne już na rynku są zasługą korporacji prywatnych, a udział w ich tworzeniu miały USA i niebędąca w UE Wielka Brytania. - Nie przeceniajmy sprawności Unii Europejskiej, bo tego się nie da dzisiaj udowodnić - dodał.

