Waldemar Kraska zapowiada więcej łóżek, respiratorów i zespołów ratunkowych

- Chcemy w okresie pandemii zwiększyć liczbę zespołów ratownictwa medycznego - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zwiększona ma być też liczba covidowych łóżek. - Po niedzieli, w następnym tygodniu, ta baza będzie wynosiła 37 600 łóżek - dodał Kraska.

Zdjęcie Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska /Mateusz Grochocki /East News

- W ciągu dwóch ostatnich tygodni zwiększamy tę liczbę o ponad 200 ambulansów - dodał. - Będą to zespoły zarówno ratownictwa medycznego pracujące w systemie, ale także tzw. karetki transportowe, covidowe, przeznaczone wyłącznie dla pacjentów, którzy są zakażeni koronawirusem - wyjaśnił. Wyraził przy tym nadzieję, że dzięki temu zdecydowanie skróci się czas oczekiwania na przyjazd karetki.

Wiceminister przyznał również, że resort zdrowia obserwuje wzrost liczby pacjentów w szpitalach. - Codziennie tych pacjentów jest coraz więcej, dlatego nasze intensywne działania, aby poszerzyć bazę szpitalną - zaznaczył. - W następnym tygodniu będą uruchomione praktycznie wszystkie szpitale tymczasowe, z wyjątkiem jednego szpitala w Szczecinie - powiedział. Jak wyjaśnił, tamtejszy wojewoda twierdzi, że nie ma w chwili obecnej takiej potrzeby, by ten szpital był uruchomiony.

- Czyli de facto będą w Polsce aktywne 34 szpitale tymczasowe - stwierdził wiceminister. - Baza łóżkowa to jest ponad 6 300 łóżek - dodał. Zaznaczył jednocześnie, że zwiększana jest także baza łóżkowa w szpitalach stacjonarnych. - Po niedzieli, w następnym tygodniu, ta baza będzie wynosiła 37 600 łóżek - powiedział.

Jak dodał, zwiększana jest także baza respiratorowa, ponieważ resort obserwuje, że coraz więcej pacjentów trafia do szpitala w ciężkim stanie, którzy wymagają podłączenia do specjalistycznej aparatury. - To jest związane z tym, że nowa mutacja brytyjska niestety powoduje cięższy przebieg zachorowania na koronawirusa, także dotyczy to coraz młodszych ludzi - powiedział wiceminister apelując równocześnie, aby w okresie przedświątecznym i świątecznym zachować wielką ostrożność.