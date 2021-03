- Dzisiaj mamy ponad 17 tys. przypadków zakażeń koronawirusem - poinformował w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To największa dobowa liczba zakażeń od początku roku.

Zdjęcie Waldemar Kraska /Jan Bielecki /East News

Waldemar Kraska był gościem "Nowego Dnia z Polsat News" . Podkreślił, że mamy do czynienia z lawinowym wzrostem przypadków i tendencją wzrostową.

Wiceminister zdrowia podał, że w ciągu ostatniej doby wykryto ponad 17 tys. nowych przypadków koronawirusa. Ujawnił, że to wzrost o około 1,5 tys. zakażeń w stosunku do poprzedniego tygodnia. W ubiegłą środę Ministerstwo Zdrowia informowało o 15 698 nowych zakażeniach.



- To dane nieporównywalnie większe niż w dniu wczorajszym. To jest bardzo niepokojące, że mamy coraz więcej osób, które są zakażone koronawirusem. Widzimy także, że przybywa nam osób, które trafiają pod respiratory. Prognozujemy, że te duże wzrosty jeszcze się utrzymają. To prawdopodobnie trzy-cztery tygodnie, kiedy ta fala zacznie opadać - mówił w Polsat News.

Kraska przekazał, że pod respiratory podłączonych jest obecnie ponad 1900 osób (we wtorek było to 1837 pacjentów). Jak podkreślił, to efekt tego, że "bagatelizujemy objawy koronawirusa".

Pełny bilans epidemii w Polsce Ministerstwo Zdrowia poda tradycyjnie o godz. 10.30.