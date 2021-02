11 539 kolejnych zakażeń i 259 ofiar śmiertelnych - o tyle zwiększył się bilans wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Najnowsze dane na antenie Polsat News przekazał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Zdjęcie Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska /Mateusz Grochocki /East News

Najnowsze dane oznaczają wzrost nowych przypadków o ponad dwa tys. w stosunku do zeszłego tygodnia. Trzeci dzień z rzędu z kolei liczba nowych zakażeń przekracza 10 tys.

- Epidemia zaczyna się rozpędzać i przybierać złe rozmiary - mówił wiceminister zdrowia w Polsat News. - Jesteśmy na fali wznoszącej, bo tych przypadków, niestety, będzie, według naszych symulacji, codziennie przybywało - przekazał.

Waldemar Kraska podał też najnowsze dane dotyczące liczby zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19 oraz dane dotyczące liczby osób pod respiratorami.



- Jako lekarza i przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia niepokoi mnie, że przekroczyliśmy liczbę 14 tys. łóżek covidowych. Widzimy, że coraz więcej osób trafia do polskich szpitali - zaznaczył.

Kraska przekazał, że szpitale dysponują 26 tys. łóżek covidowych, a dodatkowo dostępne jest 6,5 tys. łóżek covidowych w szpitalach tymczasowych.

- Kolejna liczba, która mnie niepokoi, to 1467 osób podłączonych do respiratora. W ciągu ostatniej doby to się zwiększyło o 92 osoby - mówił wiceminister.

Dane z ostatnich dni

W czwartek Ministerstwo Zdrowia informowało o 12 142 przypadkach zakażenia i śmierci 286 osób. W środę te dane przedstawiały się następująco - 12 146 zakażeń i 372 zgony.