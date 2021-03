Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że w najbliższych dniach będzie przybywać nowych przypadków koronawirusa. - Więcej pacjentów trafia do polskich szpitali, więcej pacjentów wymaga pomocy lekarskiej. Ta fala, z którą mamy w tej chwili do czynienia, jest inną falą, niż ta, która była na jesieni - podkreślił.

Reklama

Zdjęcie Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska /Przemysław Piątkowski /PAP

O sytuacji w krajowych szpitalach tymczasowych mówił na konferencji prasowej w Siedlcach wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.



"Zdecydowanie cięży przebieg COVID-19"

Reklama

- W tej chwili w naszym kraju mamy przygotowanych dla pacjentów z koronawirusem 35 szpitali tymczasowych, aktywne są 22 szpitale. W aktywnych szpitalach mamy obecnie ok. 4 tysiąca miejsc przygotowanych na pacjentów z koronawirusem, w pasywnych 2,5 tysiąca. Na obecną chwilę w szpitalach tymczasowych przebywa ok. 1,5 tys. pacjentów, zajętych mamy 180 respiratorów - powiedział wiceminister.

Kraska zaznaczył, że w tym tygodniu powinno dodatkowo w Polsce oddanych być dla pacjentów z COVID-19 4,2 tysięcy nowych łóżek. Z raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że obecnie w szpitalach w całym kraju jest 20 249 chorych z COVID-19, a 2084 osoby są podłączone do respiratorów.

Jak dodał, przebieg choroby "jest zdecydowanie inny, niż na jesieni", "zdecydowanie cięższy". - Pacjenci dłużej wymagają pobytu w szpitalach. Również więcej z nich trafia w tej chwili pod respirator. To jest bardzo niepokojące - mówił Kraska.



- Na pewno nadchodzące tygodnie będą dla nas wszystkich bardzo ciężkie, bo tych nowych przypadków będzie przybywało, więc obostrzenia, które dziś wchodzą w życie na Mazowszu i w województwie lubuskim, mają na celu to, abyśmy ograniczyli swoje kontakty - podkreślił wiceminister zdrowia.



- Stąd mój apel do Polaków, abyśmy przez te dwa-trzy tygodnie, kiedy ten szczyt trzeciej fali powinien już ustąpić, naprawdę uważali na siebie i najbliższych, żebyśmy przestrzegali restrykcji. To jest jedyna metoda, abyśmy uchronili się przed koronawirusem - zaznaczył.

Ładowanie...

Jakie obostrzenia na Wielkanoc?

Wiceminister zdrowia odpowiedział także na pytanie dotyczące tego, jak będą wyglądały nadchodzące święta.

- Te święta będą w dużym rygorze sanitarnym, z naszych badań wynika, że szczyt zachorowań przypadnie na początek kwietnia, czyli wtedy, kiedy wypada Wielkanoc. Na pewno przed świętami zostaną przedstawione obostrzenia - powiedział Kraska.

Zamieszanie wokół szczepionki AstraZeneki

Wiceminister przyznał, że od kilkunastu dni "jest bardzo duży szum" wokół szczepionki AstraZeneca. Zwrócił uwagę, że w niektórych krajach wskazywano na występowanie powikłań zakrzepowo-zatorowych po podaniu tej szczepionki. - W Polsce takiego przypadku do dzisiaj nie stwierdziliśmy - zaznaczył.

- Opieramy się oczywiście na badaniach, które są prowadzone w Europejskiej Agencji Leków i na tę chwilę ona nie rekomenduje przerwania szczepień tą szczepionką, pokazując, że ta zbieżność czasowa wystąpienia ewentualnego zespołu poszczepiennego z podaniem szczepionki nie ma uzasadnienia i nie jest to spowodowane podaniem szczepionki AstraZeneca - powiedział Kraska.

Firma AstraZeneca przekazała po przeanalizowaniu dużej partii danych , że nie znalazła dowodów na to, że opracowana przez nią szczepionka przeciw COVID-19 zwiększa ryzyko występowania zakrzepów krwi u osób zaszczepionych.

Kraska przypomniał, że każdy lek, każda szczepionka może powodować działania uboczne. - Ale oczywiście my cały czas mamy swojego przedstawiciela w Europejskiej Agencji Leków, który na bieżąco analizuje tę sprawę. I jeżeli będzie taka rekomendacja tej agencji, to na pewno wtedy wstrzymamy szczepienia AstraZenecą. Na tę chwilę takiej rekomendacji nie ma, więc w dalszym ciągu w Polsce szczepienia tą szczepionką są prowadzone - powiedział wiceminister.

Rośnie kluczowy wskaźnik epidemii

Ministerstwo Zdrowia podało, że chorzy z COVID-19 zajmują obecnie 20 249 łóżek . To duży wzrost w porównaniu do poprzednich dni. Tylko od wczoraj do szpitali trafiło 595 nowych pacjentów. Pod respiratory podłączone są aktualnie 2084 osoby.