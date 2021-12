Waldemar Kraska: Mamy niespełna 25 tys. zakażeń

Oprac.: Dawid Skrzypiński Koronawirus w Polsce

- Mamy niecałe 25 tys. zakażeń. Dziś to dokładnie 24 991 nowych przypadków. To jest o ponad 7 proc. mniej w porównaniu tydzień do tygodnia. Widzimy, że ta tendencja się ustabilizowała - powiedział na antenie Radia Plus wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że ostatniej doby zmarło ponad 500 osób.

Zdjęcie Pacjent w szpitalu. Zdjęcie ilustracyjne / Jakub Walasek / Reporter