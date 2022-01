Przypomnijmy, w piątek tydzień temu - 21 stycznia - resort informował o 36 665 nowych przypadkach koronawirusa i śmierci 248 pacjentów z COVID-19.



- Dane, które mamy z dzisiejszego poranka pokazują, że w badaniu, w którym wykrywamy wariant Omikron mamy tych przypadków coraz więcej potwierdzanych. Na tę chwilę to 3935 - powiedział.

Jak dodał, patrząc na dane z ostatniego tygodnia, to wydaje się, że wariant Omikron występuje już w ponad 60 proc. wszystkich badanych próbek. - Wariant delta zaczyna być wypierany przez Omikron, który jak wiemy jest bardziej zakaźny. Nie przekłada to się na szczęście na liczbę osób, które trafiają do naszych szpitali - dodał.

Wiceminister zdrowia poinformował, że w ciągu ostatniej doby liczba zajętych łóżek przez chorych na COVID-19 zwiększyła się o 174 i wynosi obecnie niespełna 14,5 tys. O 31 zmniejszyła się liczba osób, które potrzebują pomocy respiratora.







Strategia walki z koronawirusem

W czwartek w Sejmie wiceminister zdrowia pytany był przez posłów KO o strategię walki z COVID-19, rolę lekarzy POZ i zaangażowanie aptek w testowanie. Poseł Rajmund Miller (KO) podsumował aktualną sytuację epidemiczną słowami: "stanęliśmy nad przepaścią, a jutro zrobimy krok do przodu".



Wiceminister zdrowia odpowiadał, że resort nie jest bezczynny. Przygotował strategię walki z epidemią. Wytłumaczył, że wzrost liczby zakażonych wynika z faktu, że w Polsce zaczyna dominować wariant Omikron. Odpowiada on już za 62 proc. wszystkich przypadków w kraju. W piątej fali resort - jak kontynuował wiceminister - skoncentrował się na trzech zasadniczych aspektach: szczepieniach, zwiększeniu dostępności do testowania oraz aktywnej roli lekarzy pierwszego kontaktu w opiece nad pacjentami.

Wyliczył, że obecnie w Polsce w pełni zaszczepionych jest 57 proc. osób, a gdy pominie się dzieci poniżej 5. roku życia, to rzeczywiście takich osób jest 64 proc. Kraska przypomniał też, że od czwartku test antygenowy wykonać można w wybranej aptece (do tej pory włączyło się do tego 105 aptek), a od przyszłego tygodnia będzie można - bez skierowania - zrobić go w punkcie wymazowym.

Badania dla osób powyżej 60. roku życia

Równocześnie wiceminister wyjaśnił, że wprowadzenie bezpośredniego badania pacjenta w wieku powyżej 60 lat przez lekarza POZ w ciągu 48 godzin od wykrycia u niego zakażenia wynika z tego, że ta grupa w szczególności narażona jest na ryzyko ciężkiego przebiegu choroby, a nawet śmierci.

- Decyzja była bardzo dokładnie przemyślana, ponieważ akurat ta grupa - powyżej 60. roku życia stanowi około 15 proc. wszystkich zakażeń. To jest grupa także dobrze wyszczepiona, jak na warunki polskie - 78 proc., ale jeżeli spojrzymy na śmiertelność, to właśnie osoby powyżej 60. roku życia stanowią 87 proc. wszystkich osób, które zmarły z powodu zakażenia COVID-19 - wyliczył.

Wiceminister posłużył się też kolejną statystyką. - Dzisiaj zostało zakażonych 7 145 osób powyżej 60. roku życia. Mamy ponad 10 tys. punktów POZ, czyli de facto na jeden POZ przypada niecały jeden pacjent, którego trzeba zobaczyć osobiście - powiedział Kraska.

