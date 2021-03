Do polskich szpitali w ciągu doby trafiło ponad 800 chorych na COVID-19. Przebieg choroby jest cięższy niż wiosną i jesienią ubiegłego roku - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Zdjęcie Trzecia fala epidemii w Lublinie /Jacek Szydłowski /Agencja FORUM

W poniedziałek rano w Programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił o aktualnej sytuacji epidemicznej i o najnowszych danych dotyczących liczby potwierdzonych zakażeń koronawirusem.

- Dane, które otrzymujemy z weekendu, są zawsze danymi mniejszymi niż w ciągu tygodnia. Tak samo będzie i dzisiaj, ale widzimy jednak, że ten trend wzrostowy w dalszym ciągu się utrzymuje, jeżeli porównamy poniedziałek do poniedziałku - powiedział Kraska.

"To jest bardzo niepokojące"

Kraska poinformował, że do polskich szpitali w związku z zachorowaniem na COVID-19 trafiło ostatniej doby ponad 800 osób.

- To jest bardzo niepokojące, szczególnie, że te osoby trafiają w dość ciężkim stanie - to jest zupełnie inna sytuacja niż na jesieni czy na wiosnę. Wtedy był zdecydowanie łagodniejszy przebieg tej choroby. W tej chwili praktycznie każdy pacjent, który trafia do szpitala wymaga tlenoterapii, a większość także wymaga czasem tej tlenoterapii wysokoprzepływowej lub pomocy respiratora - podkreślił.

Dodał, że w tym tygodniu zwiększona będzie pula miejsc w szpitalach dla pacjentów z COVID-19 - o ponad 3 tys.

Kraska: Epidemia nie jest w odwrocie

Wiceszef resortu zdrowia mówił, że nie należy sobie robić wielkiej nadziei, że epidemia jest w odwrocie.

- Tak nie jest. To niestety obserwujemy w ciągu tygodnia, kiedy tych zleceń na badania jest zdecydowanie więcej. Wiemy, że w czasie weekendu lekarze rodzinni tych badań nie zlecają. Czekamy na wtorek, środę - to są takie dni kiedy widzimy, jaki będzie trend w następnym tygodniu - wyjaśniał.