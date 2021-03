Wiceminister zdrowia poinformował, że do szpitali trafiają coraz młodsi pacjenci zakażeni koronawirusem. - Przedział wiekowy, który poprzednio dominował, czyli powyżej 70. roku życia, zostaje w tej chwili zastąpiony przez osoby młodsze - mówił Waldemar Kraska w Polsat News. Jak przyznał, niepokoi go, że zakażeni trafiają na oddziały w bardzo ciężkim stanie. Wcześniej próbują się leczyć na własną rękę.

Reklama

Zdjęcie Walka z koronawirusem na oddziałach covidowych / Filip Blazejowski /Agencja FORUM

- Niepokojące jest to, że ci młodzi stosunkowo ludzie - po 50. roku życia - trafiają do szpitali w bardzo ciężkim stanie - mówił wiceszef resortu zdrowia na antenie Polsat News .

Próbują się leczyć na własną rękę

Reklama

Waldemar Kraska dodał, że z informacji, jakie docierają do Ministerstwa Zdrowia, wynika, że zakażeni bardzo często próbują leczyć się na własną rękę.

- Nie kontaktują się ani ze swoim lekarzem rodzinnym, ani z inną placówką służby zdrowia - mówił.

- Wiem, że masowo są wypożyczane koncentratory tlenu, czyli leczymy się samodzielnie, podając sobie tlen w domach. To oczywiście pomaga na jakiś okres, powiększa poczucie bezpieczeństwa. Ale niestety, za jakiś czas, kiedy dochodzi do zajęcia 50 proc. płuc, to trafiamy do szpitala i sytuacja jest już bardzo ciężka. I niekiedy ta walka kończy się przegraną - ostrzegł wiceminister.

Czytaj więcej na polsatnews.pl .

Wideo polsatnews