- Nie ukrywamy, że przygotowujemy ustawę, która troszkę przeorganizuje polską służbę zdrowia. Chcemy, aby szpitale powiatowe zmieniły właścicieli - mówił w poniedziałek w programie "Graffiti" na antenie Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jego zdaniem w czasie pandemii nie wszystkie placówki "stanęły na wysokości zadania".

Gościem poniedziałkowego wydania "Graffiti" był wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.



Wiceszef MZ poinformował, że trwają prace nad ustawą, "która troszkę przeorganizuje polską służbę zdrowia". - Ustawa jest jeszcze w przygotowaniu, myślę, że na początku marca zostanie skierowana do konsultacji, więc wszyscy będą mogli się wypowiedzieć - przekazał.

"Nie wszystkie szpitale stanęły na wysokości zadania"

Prowadzący rozmowę Marcin Fijołek przypomniał wypowiedź prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, według którego centralizacja szpitali będzie oznaczała zapaść w służbie zdrowia.

- Myślę, że wręcz odwrotnie - odpowiedział Kraska. - Epidemia pokazała, że nie wszystkie szpitale stanęły na wysokości zadania. Powinniśmy działać wspólnie, nie zamykać się na pacjentów, świadczyć usługi nie tylko dla zakażonych koronawirusem. Centralizacja usprawni świadczenie usług - mówił w Polsat News.

Wiceminister powoływał się też na ostatnie dane.



- W tym roku budżet polskiej służby zdrowia to 120 mld zł, to jest o 12,7 mld zł więcej w porównaniu do 2020 r. Jesteśmy w okresie pandemii, kiedy nasza gospodarka nie pracuje tak, jakbyśmy chcieli, to jest 5,3 proc. PKB. Płace nie tylko lekarzy i pielęgniarek, ale całego personelu medycznego wymagają urealnienia i zwiększenia - zaznaczał.

Akcja szczepień w Polsce

Marcin Fijołek dopytywał również o akcję szczepień w Polsce.



- Możemy szczepić więcej ludzi, ale dostawy szczepionek są, jakie są. Myślę, że, zaczynając od kwietnia, szczepionek na naszym rynku będzie dużo i wtedy jest szansa, że możemy w bardzo szybkim tempie Polaków zaszczepić - wskazywał Kraska.

Kwestia "paszportów covidowych"

A czy w Polsce możliwe jest wprowadzenie "paszportów covidowych"? Również ta kwestia pojawiła się w programie "Graffiti".



- Wiele krajów rozważa "paszport covidowy", ale myślę, że fizycznie to się nie pojawi. Szczepienie jest dobrowolne, więc ciężko korzystanie z samolotu uwarunkowywać tym, że jesteśmy zaszczepieni. Może jakieś prywatne linie będą chciały to wprowadzić, ale państwa raczej nie - stwierdził.

