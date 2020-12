W "Raporcie" o największym bazarze z podróbkami w Polsce i testach na COVID-19

We wtorek w "Raporcie" o największym bazarze z podróbkami w kraju. Podwarszawska Wólka Kosowska jest miejscem, gdzie za grosze można kupić produkty z metkami topowych światowych marek. W podrobiony towar zaopatrują się tu handlarze z całej Polski. W programie także ważne pytania o testy na koronawirusa. Czy są skuteczne? I jaki ich rodzaj najlepiej wykonać? "Raport" w Polsat News o godz. 21.

Topowe światowe marki za grosze. Takie rzeczy tylko na największym bazarze z podróbkami w Polsce.

Podwarszawska Wólka Kosowska - po zmroku pojawia się w niej targowisko czarnej strefy, z którym od lat walczy policja i skarbówka. Mimo to wciąż działa. Kulisy nielegalnego handlu we wtorek w "Raporcie" Polsatu News.

Reportaż Beaty Glinkowskiej o godz. 21.

Wszystko o testach na COVID-19

Czy zrobić test na koronawirusa przed świętami? A jeśli tak, to który? To pytanie dziś zadaje sobie wielu z nas. I wielu chętnie je wykonuje, po to, by móc spotkać się z najbliższymi bez obaw, że oprócz świątecznych prezentów podarujemy rodzinie zakażenie koronawirusem.

Wszystko o testach na COVID-19, o ich rodzajach i skuteczności w "Raporcie" w reportażu Magdaleny Gębickiej.