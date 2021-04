- Jesteśmy niewątpliwie w trzeciej fali pandemii, wydaje się, że na jej szczycie - ocenił prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Ekspert zwrócił uwagę także na brytyjską mutację wirusa. Jak zaznacza, jest ona groźna dla młodych ludzi, a także dla dzieci.

Zdjęcie Doktor Michał Sutkowski /Polsat News

Dr Sutkowski, pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia, czy na podstawie danych, którymi dysponujemy, można określić w jakim momencie trzeciej fali koronawirusa jesteśmy, odpowiedział: - Sytuacja jest bardzo trudna, niewyobrażalnie trudna w Polsce i w całej Europie. Wzrosty zakażeń, wzrosty hospitalizacji. Bardzo dużo osób w ciężkim stanie, pod respiratorami. Więcej osób młodych w szpitalach, więcej dzieci w szpitalach. Na tych łóżkach covidowych przeznaczonych dla dzieci jest już ponad połowa miejsc zajętych. Niewątpliwie bardzo dużo zgonów covidowych i niecovidowych, dotyczy to nie tylko naszego kraju, ale wszystkich naszych sąsiadów dookoła, całej Europy praktycznie.

- Jesteśmy niewątpliwie w trzeciej fali. Wydaje się, że na szczycie tej trzeciej fali już - ocenił dr Sutkowski.

Wskazał, że bardzo dużo zależy od nas, 70-80 proc. zależy od naszych zachowań. - Oczywiście także od lockdownu czy jego braku, od różnych innych zjawisk, które się toczą, czasem od przypadku pewnego, ale generalnie 80 proc. od nas - podkreślił.

Przebieg brytyjskiej mutacji u dzieci

Dr Sutkowski na pytanie, czy brytyjska mutacja koronawirusa jest również groźna dla dzieci odpowiedział: - Tak, jest groźna.

- Jest groźniejsza zdecydowanie dla osób młodych. Jest większa transmisyjność tego wirusa, ocenia się, że ok. 35 proc., więc mniejsza ilość tego wirusa może nas zarazić, a zatem też szerzej on atakuje trochę w populacji, dotyczy to także dzieci, ale i osób starszych - powiedział dr Sutkowski.

Jak mówił, występuje również "większa śmiertelność w przypadku tego koronawirusa". - Jeśli chodzi o dzieci, w większości przypadków przebieg choroby jest łagodny, czy nawet bardzo łagodny, ale są przypadki, w których niestety dochodzi do wysokiej temperatury, do kaszlu, duszności, do rozwinięcia takiego covidowego zapalenia płuc z niecharakterystycznymi objawami często - wskazał.

Dodał, że "stan dziecka potrafi się pogorszyć dosyć szybko, szczególnie u małych dzieci". - My obserwujemy też małe dzieci, które są hospitalizowane, gdzie ten stan z godziny na godzinę może się pogarszać i przebieg jest nietypowy. (...) Dosyć szybko dochodzi do wysokiej temperatury, bóli brzucha, wymiotów, takich objawów, które trochę przypominają nieżyt żołądkowo-jelitowy, nie są charakterystyczne, później narasta kaszel, duszność, objawy ogólne, dziecko bardzo często jest odwodnione, może się szybko odwodnić, szczególnie, jeśli to dotyczy malucha, i w takiej sytuacji to leczenie ogólne musi być w warunkach szpitalnych - podkreślił.

Zaznaczył, że to są przypadki "nie tak częste, ale bardzo spektakularne".

Święta osób zaszczepionych. Bezpieczne?

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych pytany, czy osoby, które są już zaszczepione, mogą czuć się bezpiecznie w święta, spotykać z innymi powiedział: - W przyrodzie jest bardzo dużo koronawirusa, i pomimo tego, że nasza odporność jest zdecydowanie większa, to, po pierwsze, możemy być w tych 10 proc. osób, które nie wytworzyły odporności przeciwko koronawirusowi, należy w związku z tym się chronić maseczką, dystansem, niespotykaniem się z osobami, z którymi na co dzień nie mieszkamy, na co dzień nie przebywamy, bo to jest źródło pewnego zagrożenia epidemiologicznego, sanitarnego.

- Druga sprawa jest taka, że nawet, jeżeli jesteśmy w tych 90 proc. to możemy transmitować wirusa, przenosić wirusa. Też go inaczej przenosimy, mniej go przenosimy, niż osoby, które jeszcze nie są zaszczepione, a my już, natomiast możemy przenosić. Ta transmisja nie jest duża w przypadku takich osób, takie osoby nie powinny jednak czuć się super bezpieczne - podkreślił.

Dopytywany, czy nawet ci, którzy zostali zaszczepieni, tak naprawdę pewnie poczują się wtedy, gdy zyskamy odporność populacyjną, powiedział: - Dokładnie tak.

- Niestety w medycynie nic nie jest na 100 proc. i tutaj w stu procentach to szczepienie nie zabezpiecza. Jak będzie mało koronawirusa w przyrodzie, będziemy mogli zdjąć te maski, nie trzeba będzie dystansu - dodał.

Zdjęcie Sytuacja w kraju jest i Europie jest niewyobrażalnie trudna - nie ukrywa ekspert / Mateusz Wlodarczyk / Agencja FORUM

Sprawdzać poziom przeciwciał?

Ekspert na pytanie, czy powinniśmy sprawdzać poziom przeciwciał - po przechorowaniu albo po szczepionce - ocenił, że "nie trzeba". Wskazał, że, sprawdzając przeciwciała, "możemy tylko domniemać z dużym prawdopodobieństwem, ale też nie z pewnością, czy chorowaliśmy na koronawirusa". - Badanie tych przeciwciał nie powie nam, jaki jest dzisiaj nasz statut, czy jesteśmy na niego chorzy, czy nie - wyjaśnił.

Jak mówił, "przeciwciała są jednym ze wskaźników odporności, ale nie jedynym". - Czasem jest tak, że mogliśmy przejść covid, tych przeciwciał w klasie IgG mamy stosunkowo niedużo, a nasza odporność wcale nie jest taka słaba, bo nie ma markeru odporności komórkowej i nie mamy takiego markeru dla komórek pamięci, które też wytworzą w razie sytuacji awaryjnej, ponownego kontaktu z koronawirusem, odporność - tłumaczył dr Sutkowski.

Wskazał, że "przeciwciała mogą nam powiedzieć o przejściu koronawirusa, natomiast nie będą mówiły o skali tej odporności".