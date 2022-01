W 2021 roku w Polsce zmarło ponad 500 tys. osób. Najnowsze dane GUS

Oprac.: Paulina Sowa Koronawirus w Polsce

Prezes GUS Dominik Rozkrut powiedział, że według wstępnych danych w 2021 r. zmarło w Polsce ok. 519 tys. osób. Wpływ na to miała pandemia, która największe żniwo zbiera wśród osób starszych i mężczyzn oraz mieszkańców miast. Szczególnie krytyczne okazały się tygodnie przypadające na dni od 29 marca do 11 kwietnia, w których odnotowano po blisko 14 tys. zgonów.

Zdjęcie Tłumy w Sopocie / Wojciech Strozyk/REPORTER / Reporter