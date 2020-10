Sejm przyjął projekt ustawy dotyczącej walki z epidemią, zakładający m.in. podwyższenie wynagrodzeń pracowników medycznych kierowanych przez wojewodów do walki z epidemią. Za opowiedziało się 423 posłów, 11 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu.

Po głosowaniu głos zabrał minister zdrowia Adam Niedzielski. Podziękował za zgodność posłów i merytoryczną pracę w komisji. - Mam nadzieję, że to preludium do szybkiego przejścia ustawy przez Senat - dodał.

Z 235 posłów PiS w głosowaniu udział wzięło 230. 229 było za, jedynie posłanka Anna Siarkowska oddała głos przeciw.



Ze 134 posłów Koalicji Obywatelskiej 128 zagłosowało za zmianami, nikt nie był przeciw, a trzech parlamentarzystów wstrzymało się od głosu (Urszula Augustyn, Jerzy Borowczak i Grzegorz Rusiecki).



Z 48 posłów Lewicy w głosowaniu udział wzięło 42, z czego 41 było za, a jedna posłanka - Joanna Scheuring-Wielgus wstrzymała się od głosu.



Z 11 posłów Konfederacji w głosowaniu udział wzięło dziewięciu - wszyscy przeciw.



Posłanka niezrzeszona Hanna Gil-Piątek zagłosowała za przyjęciem zmian.



Jakie zmiany?

Zgodnie z projektem osobom skierowanym do walki z COVID-19 podwyższono wynagrodzenie ze 150 proc. do 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku.



Ponadto pracownicy medyczni i funkcjonariusze służb pracujący przy zwalczaniu epidemii będą mieli prawo do 100 proc. zasiłku chorobowego w czasie kwarantanny i izolacji.



Ustawa zakłada też, że możliwe będzie zatrudnianie w trybie uproszczonym w Polsce lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską.

W przepisach pojawia się też zapis - zgłoszony jako poprawka do pierwotnego projektu przez Lewicę - mówiący, że nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży.

W świetle procedowanych przepisów nie popełnia przestępstwa pracownik medyczny, który lecząc pacjentów z COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścił się czynu zabronionego, chyba że był on wynikiem rażącego niezachowania ostrożności.

Do ustawy wpisano także karę grzywny lub nagany za nieprzestrzeganie obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią.



Wcześniej około godz. 15 przyjęto przekazaną dzień wcześniej informację premiera Mateusza Morawieckiego o stanie państwa w związku z epidemią SARS-CoV-2. Decyzją Sejmu projekt przeszedł trzecie czytanie bez wracania do komisji zdrowia. Poprawki udostępniono posłom w druku sejmowym.



W czwartek w nocy, po ponad jedenastu godzinach obrad , sejmowa komisja zdrowia zakończyła prace nad czterema poselskimi projektami - autorstwa KO, Lewicy, PiS oraz PSL - związanymi z walką z epidemią. Za wiodący uznała projekt PiS. Zakłada on m.in. wyłączenie medyków z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii, podwyższenie wynagrodzeń pracowników medycznych kierowanych do pracy przez wojewodę i ułatwienia w zatrudnianiu lekarzy spoza UE.

Podczas drugiego czytania zgłoszonych zostało ponad 30 poprawek, w tym przez posłów KO i Konfederacji.