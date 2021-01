W piątek po godz. 13 w mediach społecznościowych rozpoczęła się sesja pytań i odpowiedzi, tzw. Q&A, z prezydentem Andrzejem Dudą oraz ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. - Dążymy do tego, aby dzieci jak najszybciej wróciły do szkoły, w miarę możliwości, bezpieczeństwa dzieci, nauczycieli i całego personelu szkolnego - mówił prezydent.

Zdjęcie Andrzej Duda /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

Transmisję można śledzić na Facebooku prezydenta Andrzeja Dudy, na Twitterze Kancelarii Prezydenta RP, a także na profilu Ministerstwa Edukacji i Nauki na Facebooku. Prezydentowi i ministrowi edukacji i nauki towarzyszyła wiceminister resortu Marzena Machałek oraz doradcy prezydenta - prof. Andrzej Waśko i Łukasz Rzepecki.

"Są najmniej narażone"

Reklama

Minister Czarnek na pytanie, dlaczego do szkół wracają tylko dzieci z klas 1-3, wskazał, że chodzi przede wszystkim o mobilność społeczeństwa, która powoduje dzienne zwiększenie zakażeń COVID-19. - Uczniowie klas 1-3, to około 1/5 uczniów szkół - zwrócił uwagę. - Jeśli chodzi o zakażenia wśród dzieci, to te z klas 1-3 są najmniej narażone na zakażenia. Najmniejsze ryzyko transmisji koronawirusa występuje u dzieci poniżej 10 roku życia - dodał.

Wiceminister Machałek dodała, że nauka zdalna wśród dzieci najmłodszych klas jest najmniej efektywna. - Największe straty psychologiczne, społeczne są wśród takich dzieci - wskazała. Zwróciła też uwagę na kwestię opieki nad dziećmi i konieczność brania zwolnienia z pracy przez rodziców.

Prezydent zwrócił uwagę, że nauka zdalna poważnie ogranicza kontakty z rówieśnikami. - Z punktu widzenia rodziców to także jest ogromny problem zawodowy - dodał. Jak mówił, dzisiaj bardzo wiele firm pracuje zdalnie, ale jest też wiele zawodów, które wykonywane są w miejscu pracy. - Ci rodzice mają bardzo utrudnioną sytuację, jeśli dzieci przebywają w domu i potrzebują opieki - ocenił.

- Jest oczywistym, że dążymy do tego, aby dzieci jak najszybciej wróciły do szkoły, w miarę możliwości, bezpieczeństwa i dzieci i nauczycieli i całego personelu szkolnego" - zaznaczył Andrzej Duda.

O sytuacji studentów

Prezydent i minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek byli też pytani, dlaczego studenci muszą płacić 100 proc. opłat za korzystanie z możliwości mieszkania w akademiku, podczas gdy w wyniku wprowadzenia nauki zdalnej mieszkają w domach rodzinnych.

Czarnek podkreślił, że w wielu wypadkach rektorzy obniżają płatności za korzystanie z akademików dla studentów - w tym część do 50 proc. - To jest decyzja rektora, kadry zarządzającej uniwersytetem, uczelnią, akademikami i naprawdę w wielu miejscach władze uczelni idą na rękę studentom i obniżają te opłaty, ale to wynika z wewnętrznych regulacji uczelni - zaznaczył minister.

Prezydent zaapelował, by rozważyć kwestię obniżenia opłat za akademiki.

- To jest dla rodzin z reguły bardzo poważne obciążenie i pobieranie 100 proc. opłat w sytuacji, kiedy student znajduje się w swoim własnym domu z uwagi na koronawirusa, i z uwagi, że zajęcia odbywają się zdalnie i jego rodzina ponosi koszty związane z jego obecnością np. dotyczące mediów, to jest poczucie, że w żaden sposób nie korzysta w pełnym zakresie z domu studenckiego - mówił prezydent.

Poprosił, by "rozważyć możliwość przynajmniej częściowego zwolnienia z tych opłat". Prezydent zaapelował o rozważenie obniżenia nawet w mniejszym procencie niż 50, opłat za akademiki.

Nauka znów w szkołach

Zgodnie z decyzją ogłoszoną 11 stycznia przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego od 18 stycznia do szkół wrócą uczniowie klas I-III. Jednocześnie zdecydowano o utrzymaniu pozostałych obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią.

Na stronach rządowych zostały opublikowane odpowiednie wytyczne przygotowane przez MEiN, MZ i GIS, według których powrót uczniów do szkół jest możliwy jedynie w reżimie sanitarnym.

Powrót dzieci do placówek poprzedziła akcja testowania nauczycieli klas I-III i pracowników oświaty. W trzy dni - od poniedziałku do środy - wymazy pobrano od 80 tys. osób, wyniki otrzymało 60 tys. Jak podkreślał Przemysław Czarnek, dane te wskazują, że zakażenie koronawirusem wykryto u 2 proc. przebadanych. Więcej TUTAJ.