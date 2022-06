Tygodniowy raport zakażeń koronawirusem w Polsce, 29 czerwca

Oprac.: Jolanta Kamińska Koronawirus w Polsce

W ciągu ostatniego tygodnia wykryto w Polsce 2 422 zakażeń koronawirusem, w tym 274 ponownych - podaje Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 20 osób. Nowe dane obejmują okres od 23 czerwca do 29 czerwca. Wskazują one na znaczący wzrost w porównaniu do danych z ubiegłego tygodnia, kiedy raportowano ponad 1,3 tys. zakażeń.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce, wzrasta liczba zakażeń / Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket / Getty Images