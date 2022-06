Raport dotyczy okresu od 8 do 15 czerwca. Ministerstwo podało, że w tym czasie zakaziło się 1 438 osób (w tym 147 ponownie). Zakażenia pochodzą z województw:

mazowieckiego (307)

śląskiego (177)

małopolskiego (120)

pomorskiego (100)

dolnośląskiego (97)

łódzkiego (82)

podlaskiego (69)

lubelskiego (68)

wielkopolskiego (68)

podkarpackiego (61)

kujawsko-pomorskiego (56)

świętokrzyskiego (44)

zachodniopomorskiego (41)

lubuskiego (39)

opolskiego (35)

warmińsko-mazurskiego (20)

54 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ile osób zmarło?

Z powodu COVID-19 zmarło osiem osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 17 osób, co łącznie daje 25 ofiar w minionym tygodniu.

W środę 8 czerwca resort zdrowia informował o 1 365 nowych przypadkach zakażenia (w tym 148 ponownych) i 36 zgonach z powodu COVID-19.

Liczba zakażeń koronawirusem od początku pandemii wyniosła 6 010 643, z czego 116 387 osób zmarło.





Kolejna fala pandemii?

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany w wywiadzie dla Interii o ryzyko kolejnej fali pandemii tej jesieni, wskazywał na taką ewentualność.

- Musimy się liczyć z takim zagrożeniem jesienią. Jeżeli chodzi o przygotowanie, to my jesteśmy przygotowani pod każdym względem. Bazujemy na doświadczeniu, jakie posiedliśmy przez ostatnie dwa lata. Pod względem organizacyjnym, zabezpieczenia w szczepionki, jakości klinicznej leczenia, mamy wprowadzone nowe leki, choroba jest lepiej rozpoznana, ale na pewno musimy traktować jesienny czas, jako czas ewentualnej próby. Patrząc na sytuację i to jak wygląda dotychczasowy przebieg pandemii staramy się na bieżąco oceniać ryzyko, konsekwencje dla systemu opieki zdrowotnej, ale też dla gospodarki i całości życia społecznego. Prowadzimy na bieżąco badania immunizacji społeczeństwa - tłumaczył.



Szczepienia w Polsce

Od początku akcji szczepień przeciw COVID-19 w naszym kraju podano 54 553 840 szczepionek - wynika z najnowszych danych. W pełni zaszczepionych jest 22 506 692,podano również 11 904 293 dawki przypominające.

W Polsce dostępne są szczepionki dwudawkowe firm Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Novavax oraz jednodawkowa szczepionka Johnson & Johnson.

Do odpowiednich organów zgłoszono 18 611 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Większość z nich była łagodna, objawiająca się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu szczepienia.