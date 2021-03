W poniedziałek w programie "Gość Wydarzeń" prof. Andrzej Horban poinformował, że trwają poważne rozmowy na temat wprowadzenia lockdownu. Może się to wydarzyć przy przekroczeniu progu 30 tys. zakażeń na dobę. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, ta wypowiedź może być próbą przygotowania Polaków na falę zaostrzania restrykcji.

- Jeżeli utrzyma się tendencja wzrostowa, to zachorowań będzie więcej niż w zeszłym tygodniu. Jeśli przekroczymy 30 tys. (w ciągu jednego dnia), to pora zacząć się bać i należy zrobić wszystko, by tej liczby nie przekraczać - powiedział prof. Horban na antenie Polsat News. - Naszym głównym celem działań jest utrzymanie drożności jednostek służby zdrowia, a te pracują już na skraju swoich możliwości - zaznaczył.

Główny doradca premiera ds. COVID-19 ostrzegał, że decyzja o "całkowitym zamknięciu" może zapaść w tym lub w przyszłym tygodniu, a eksperci zaczynają rozważać tę ewentualność coraz poważniej.

"Walczymy o ludzkie życie"

- Tutaj już nie ma zabawy. Walczymy o ludzkie życie, a nie o różnego rodzaju przyjemności - stwierdził wprost.

Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, słowa Horbana nie były przypadkowe. - Ma oswajać z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń, jest zbieżna z tym, co myśli obecnie rząd - twierdzi źródło, na które powołuje się portal.

Jak informuje WP, kluczowe znaczenie mają mieć dane ze środy i czwartku. Jeśli dzienna liczba zakażonych przekroczy 30 tys., a liczba zgonów zacznie się zbliżać do 500, według rządowych planów ma zostać ogłoszony lockdown. W przypadku jego wprowadzenia nastąpiłoby zmniejszenie liczby osób mogących przebywać w kościołach i sklepach, zamknięcie sklepów budowlanych i RTV/AGD oraz ograniczenie możliwości przemieszczania się. Nie wiadomo co z zakładami fryzjerskimi i gabinetami kosmetycznymi.

Polsatnews.pl zwrócił się z prośbą o potwierdzenie tych informacji do osób z kręgów rządowych. - Pracujemy nad rozwiązaniami. Nie ma decyzji, ale potwierdzam, że trwa dyskusja nad różnymi wariantami - przekazał jeden z ministrów w KPRM.



