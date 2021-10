Rada Medyczna ma dziś wydać zalecenie, w których będzie rekomendować szczepienie trzecią dawką dla osób powyżej 18. roku życia. Decyzja resortu zdrowia w tej sprawie jest pewna, o czym na antenie Polsat News zapewniał Waldemar Kraska.

Wiceminister Kraska wraził również przypuszczenie, że na przełomie października i listopada Europejska Agencja Leków wyda rekomendację pozwalająca na szczepienia dzieci powyżej piątego roku życia. Według Kraski wtedy też ruszą szczepienia dla dzieci w tym wieku.



Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19 dotychczas podawana jest osobą powyżej 50. roku życia oraz pracownikom służby zdrowia. Magdalena Raducha Trzecia dawka szczepionki. Pierwsi pacjenci już ją przyjęli. Jak się czują?

Szczepienie przypominające przeciw COVID-19. Co daje?

Dlaczego potrzebna jest trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19, tłumaczył w rozmowie z Interią lekarz Bartosz Fiałek.

- Preparaty Moderny czy Pfizer-BioNTech chroniły nas w przypadku wariantu podstawowego z mutacją D614G, po uzyskaniu statusu osoby w pełni zaszczepionej, w ok. 95 proc. przed objawowym COVID-19. Już wiemy, że ta ochrona słabnie z miesiąca na miesiąc. Po około sześciu miesiącach plasuje się na poziomie ok. 50-60 proc. w kontekście wariantu Delta - powiedział lekarz.



- Tak, jak doszczepiamy się co roku przeciw grypie, tak samo, jak przyjmujemy "boostery" w przypadku szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, tak i w przypadku COVID-19 potrzebne jest obecnie wzmocnienie malejącej z czasem ochrony - wyjaśniał w rozmowie z Interią Bartosz Fiałek. Więcej na ten temat piszemy tutaj