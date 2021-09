Trzecia dawka szczepionki. Ministerstwo zaktualizowało wytyczne

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia wskazało we wtorek, że do przyjęcia trzeciej dawki szczepionki (dawki przypominającej) przeciw COVID-19 uprawnione są nie tylko osoby wykonujące zawody medyczne, ale również pracownicy zawodów niemedycznych, w tym personel pomocniczy czy administracyjny. Zgodnie z ministerialnym komunikatem, do przyjęcia dodatkowej dawki uprawnieni są również uczniowie szkół i studenci uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem.

Zdjęcie Zgodnie z nowym komunikatem resortu zdrowia, dawkę przypominającą mogą otrzymać nie tylko przedstawiciele zawodów medycznych. W grupie uprawnionych znaleźli się studenci i uczniowie narażeni na bezpośredni kontakt z pacjentami / ROBERT GHEMENT / PAP