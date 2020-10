Trudna sytuacja w DPS-ach. Rośnie liczba zakażonych

Powiększają się ogniska koronawirusa w domach pomocy społecznej w różnych regionach Polski. W DPS-ie w Gnojnie (woj. świętokrzyskie) zakażonych koronawirusem jest już 67 pracowników i pensjonariuszy. Trudna sytuacja występuje też w DPS-ie w Izdebniku (woj. małopolskie), gdzie dodatnie wyniki testu uzyskało ponad 30 podopiecznych i blisko 20 osób z personelu.

67 pracowników i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w powiecie buskim (woj. świętokrzyskie) jest zakażonych koronawirusem. Jak poinformował starosta buski Jerzy Kolarz, pierwszy przypadek zakażenia został potwierdzony w sobotę (3 października) u jednego z pensjonariuszy. W niedzielę pobrano wymazy od ponad 180 osób, w tym od pracowników obsługi, personelu i pensjonariuszy.

- W poniedziałek rano otrzymałem informację, że zakażonych jest 18 pracowników oraz 49 mieszkańców ośrodka. Czekamy na wyniki jeszcze kilkunastu wymazów - przekazał starosta. Dodał, że w poniedziałek rano zwołano sztab kryzysowy.

WOT odmówiły wsparcia

- Mieszkańcy DPS i pracownicy zostaną przeniesieni do dwóch odrębnych pawilonów. W jednym planujemy umieścić osoby chore, w drugim zdrowe - powiedział.

Starosta poinformował też, że zwrócił się o pomoc do Wojsk Obrony Terytorialnej. - Dostałem odpowiedź odmowną. Będę się zwracał o pomoc do wojewody. Przy tak licznej grupie osób, która ma wynik pozytywny, może się okazać, że nie będę miał kim zapewnić właściwej opieki dla mieszkańców. Jeśli tak się stanie, będziemy musieli podjąć decyzję o ewakuacji mieszkańców do szpitali - dodał.

Potrzebna pomoc w Izdebniku

Wsparcia i pomocy potrzebują też mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku (woj. małopolskie), który dotknęła pandemia COVID-19. Starostwo w Wadowicach szuka osób gotowych pomóc w opiece nad chorymi. W placówce dodatnie wyniki testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 ma ponad 30 podopiecznych i blisko 20 pracowników personelu.

"Dziś wsparcia i pomocy potrzebują mieszkanki domu w Izdebniku. Szukamy osób, które po krótkim przeszkoleniu mogłyby od zaraz wesprzeć w opiece nad mieszkankami pracowników, jacy jeszcze pozostali na swoich stanowiskach pracy" - głosi komunikat starostwa.

Samorząd wskazał, że osoby gotowe nieść pomoc, a także te, które potrzebują rozmowy przed podjęciem takiej decyzji, proszone są o kontakt pod numerem telefonu 602 285 293.

Wicestarosta Beata Smolec poinformowała w ubiegłym tygodniu, że przebadani zostali wszyscy podopieczni i pracownicy, w sumie blisko 150 osób. W DPS-ie - dysponującym dwoma budynkami - wydzielone zostały dwie strefy. W jednej są chorzy pensjonariusze, w drugiej - podopieczni, którzy nie są chorzy na COVID-19.

Dom Pomocy Społecznej w Izdebniku przeznaczony jest dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Przebywa w nim blisko 80 podopiecznych.

W Szydłowcu jedna z pacjentek zmarła

Koronawirusa wykryto też u podopiecznych i personelu Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu (woj. mazowieckie). Jedna z pacjentek chorych na COVID-19 zmarła tam w poniedziałek.

Jak poinformował dyrektor Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) w Szydłowcu Andrzej Piotrowski, zmarła pacjentka była osobą w starszym wieku, z licznymi chorobami towarzyszącymi.

Obecność koronawirusa potwierdzono do tej pory u sześciu pielęgniarek i ośmiu salowych spośród 27 przetestowanych pracowników, a także u ośmiu pacjentów.

Pacjentka "zero" zaraziła się w Radomiu

Jako pierwsza objawy typowe dla COVID-19 miała jedna z pacjentek zakładu. Kobieta dziesięć dni wcześniej przebywała na badaniach w szpitalu w Radomiu i niewykluczone, że to tam się zaraziła.

- Kiedy okazało się, że ma wynik pozytywny, testom poddano 27 osób z personelu i dwóch pacjentów z objawami chorobowymi. Okazało się, że zarażonych jest osiem salowych, sześć pielęgniarek i dwóch przebadanych pacjentów - przekazał Piotrowski.

Po przeprowadzeniu testów u następnych 30 pacjentów okazało się, że wynik dodatni ma kolejnych sześć osób. - Wszyscy zarażeni przebywali wcześniej na jednym piętrze z osobą, która zachorowała na COVID-19 jako pierwsza, co potwierdza hipotezę o pacjentce 'zero' - zauważył Piotrowski. Dodał, że większość osób z koronawirusem przechodzi chorobę bezobjawowo.

Piotrowski przyznał, że od kilku dni w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym jest trudna sytuacja kadrowa w związku ze zwolnieniami lekarskimi części personelu. Zapowiedział jednak, że od wtorku personel ma otrzymać wsparcie.

- Do pracy oddelegowane zostały dwie pielęgniarki i dwie osoby do sprzątania - na co dzień pracujące w SPZZOZ. Jesteśmy też w kontakcie z innymi osobami, które są gotowe podjąć pracę w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym - przekazał. Dodał, że za kilka dni mają zostać poddani testom na obecność koronawirusa wszyscy pracownicy, którzy w pierwszym badaniu mieli wynik negatywny.