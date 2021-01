1133 nauczycieli klas I-III i pracowników oświaty przebadanych na obecność SARS-CoV-2 otrzymało pozytywny wynik testu. To 2 proc. wszystkich wyników - podało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Od poniedziałku trwa testowanie nauczycieli. W trzy dni akcji wymazy pobrano od 80 tys. osób, wyniki otrzymało 60 tys.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek pytany był w czwartek na konferencji prasowej o to, jak przebiega testowanie nauczycieli i pracowników oświaty na obecność koronawirusa oraz ile osób zostało przebadanych i czy znane już są pierwsze wyniki.

Szef MEiN powiedział, że według informacji od głównego inspektora sanitarnego do środy przetestowano 80 tys. nauczycieli i pracowników administracji oświaty, a 60 tys. otrzymało wyniki.

Według niego wyniki te wskazują, że zakażenie koronawirusem wykryto u 2 proc. nauczycieli i pracowników administracji.

- Ci, którzy mają koronawirusa i będą musieli w związku z tym zostać w izolacji przez jakiś czas, będą zastąpieni przez innych nauczycieli - podkreślił Czarnek.

Minister dodał, że cieszy się z tego, że wykryty poziom zakażeń jest niewielki. Po konferencji Ministerstwo Edukacji i Nauki na Twitterze podało, że pozytywny test na obecność koronawirusa miały 1133 osoby, tj. 2 proc. wszystkich wyników badań.

Akcja dobiega końca

W ramach przygotowania do powrotu najmłodszych uczniów do szkół od poniedziałku odbywają się badania nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół na obecność SARS-CoV-2. Testowanie potrwa do 15 stycznia. Chęć udziału w badaniu wyraziło 165 tys. osób.

Wynik badania każdy badany otrzyma najpóźniej w niedzielę. Będzie on dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta. IKP to darmowa aplikacja Ministerstwa Zdrowia, za której pomocą szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu. Aby zobaczyć swój wynik, należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub podać swój PESEL.

Osoby z pozytywnym wynikiem testu na obecność SARS-Cov-2 muszą poddać się obowiązkowej 10-dniowej izolacji domowej i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ. Konieczne będzie również zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób z kontaktu.