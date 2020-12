Może jest to jakiś pomysł, że rzeczywiście ta grupa także powinna być przetestowana. Na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego ten temat poruszę – powiedział w piątek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, pytany o pomysł testowania duchownych na koronawirusa.

Waldemar Kraska na pytanie w Radiu Plus, czy nie można by było robić badań przesiewowych na pewnych grupach zawodowych, powiedział, że takie badania obejmą nauczycieli.

- To będzie przed ewentualnym powrotem dzieci do szkół w styczniu. W tej chwili jest dyskusja czy to będą testy genetyczne, czy testy antygenowe. Wiemy, że testy antygenowe mają praktycznie wtedy rację bytu, jeżeli robimy je u osób objawowych, więc tutaj bardziej by przeważały testy genetyczne - wskazał.

Na pytanie, czy nie warto by było przed świętami przeprowadzić testów genetycznych u duchownych, odpowiedział: "może jest to jakiś pomysł, że rzeczywiście ta grupa także powinna być przetestowana. Na zespole (Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - przyp. red.) ten temat poruszę".

Ze względu na pandemię księża mogą odprawić więcej mszy

Przypomnijmy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami, na mszach podczas świąt będą obowiązywać limity osób - maksymalnie 1 os./15m2.



Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała przed dwoma dniami dekret, w którym udzieliła zgody biskupom diecezjalnym na zezwalanie prezbiterom na celebrowanie czterech mszy świętych w następujące dni: 25 grudnia, 1 stycznia i 6 stycznia.

"Przywilej udzielony biskupom jest ważny tylko na tegoroczny Okres Narodzenia Pańskiego i wynika z uwarunkowań wynikających z panującej na świecie pandemii. Zastosowanie tego przywileju wynika z racji duszpasterskich i nie jest obowiązkowe" - poinformowano w komunikacie.

Według prawa kanonicznego kapłan może odprawić tylko jedną mszę świętą dziennie, a drugą i trzecią jedynie za zgodą ordynariusza miejsca (Kan. 905). Wyjątkiem są uroczystość Narodzenia Pańskiego i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, kiedy kapłan może odprawić trzy msze święte.