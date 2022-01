Terlecki: Nowy projekt ma zastąpić "lex Hoc"

Ryszard Terlecki po wieczornym posiedzeniu Prezydium Sejmu przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że zamiast projektu "lex Hoc" we środę "prawdopodobnie" wpłynie projekt, który go zastąpi.

Terlecki: Projekt "trochę inny"

- Będzie on trochę inny, ale dotyczyć będzie tych samych problemów - stwierdził Terlecki. Zapytany przez dziennikarzy, po co jest potrzebny nowy projekt, skoro ma on dotyczyć tych samych problemów, Terlecki odpowiedział: "Bo on jest inny niż ten, który dotąd był w Sejmie". Poseł nie odpowiedział jednak na pytanie, jakie zmiany będzie zawierał nowy projekt.

O komentarz do tej zapowiedzi Terleckiego został poproszony przez dziennikarzy wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica). Dopytywany, dlaczego PiS chce zastąpić ustawę Hoca nowym projektem ustawy, Czarzasty wyraził przypuszczenie, że "prawdopodobnie w przypadku ustawy Hoca PiS nie zebrało większości" i dlatego nie chciało "przerżnąć własnej ustawy w Sejmie".

We wtorek wieczorem rzeczniczka PiS Anita Czerwińska potwierdziła, że Prawo i Sprawiedliwość chce w ciągu dwóch najbliższych dni zebrać różne pomysły na walkę z COVID-19 - tak, by mogły być procedowane w Sejmie.

Uzupełnienie o propozycje opozycji

We wtorek wczesnym popołudniem doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Po zakończeniu rozmów rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że tzw. projekt lex Hoc ustawy o weryfikacji przez pracodawców szczepień przeciwko COVID-19 będzie nadal procedowany w Sejmie. Ma zostać jednak uzupełniony o propozycje zgłoszone przez opozycję. Nowy projekt ma być przedstawiony w środę lub czwartek.

Wieczorem we wtorek w Sejmie zebrał się klub PiS. Po zakończeniu około godzinnych obrad, z dziennikarzami spotkała się rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Odnosząc się do "lex Hoc", Czerwińska potwierdziła, iż Prawo i Sprawiedliwość chce w ciągu dwóch najbliższych dni zebrać różne pomysły na walkę z COVID-19.

- Chcielibyśmy w środę lub w czwartek zebrać te pomysły, ten pakiet rozwiązań, żeby propozycja takiego wspólnego, na to liczymy, projektu ustawy weszła pod dyskusję w Sejmie - powiedziała posłanka. - Zbieramy te rozwiązania i zobaczymy w jakim kierunku Sejm zacznie procedować - dodała.

Dopytywana, czy oznacza to, iż "lex Hoc" nie będzie dalej procedowany w Sejmie, rzeczniczka PiS odparła: "Nie wiemy, w którym kierunku legislacyjnym zostaną spięte te rozwiązania".