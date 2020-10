Rząd poszukuje ludzi do pracy w szpitalu tymczasowym, który powstaje na Stadionie Narodowym w Warszawie. "Oferujemy dobre warunki pracy, możliwość rozwoju zawodowego i przyjazną atmosferę" - zachęca osoby "odpowiedzialne i pełne energii". - Praca będzie ciekawym i wyjątkowym wyzwaniem - przekonuje dr n. med. Artur Zaczyński, zastępca dyrektora szpitala MSWiA.

Zdjęcie Na Stadionie Narodowym w stolicy powstaje szpital tymczasowy /Zbyszek Kaczmarek/REPORTER /Reporter

Zastępca dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA dr n. med. Artur Zaczyński czeka na "ludzi z pasją, zaangażowanych i pełnych entuzjazmu".

Reklama

Szpital poszukuje zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, ratowników i opiekunów medycznych, salowych oraz pracowników obsługi technicznej.

Wiele komentarzy

Ogłoszenie o pracę w szpitalu tymczasowym w stolicy jest szeroko komentowane w mediach społecznościowych.



"Gdy po dziewięciu miesiącach 'przygotowań do pandemii' lekarzy do najważniejszego szpitala polowego w kraju rząd szuka jak do pracy w McDonaldzie..." - skomentował na Twitterze rządowe ogłoszenie senator PO Marcin Bosacki. Wpis opatrzył hasztagiem #CzasNaDymisje.



"Dr House już dzwonił?", "Karczewski się zapisał?" - pytają użytkownicy.



"Fajny tekst rekrutacyjny. Myślałem, że do fabryki czekoladek Wedla, po sąsiedzku" - kpi inny.



Komentarzy w podobnym tonie nie brakuje.



Pojawiają się też głosy z drugiej strony. "I to są konkretne działania!!!! A opozycja co proponuje? Wniosek o wotum nieufności ? Wniosek o przerwę?" - pisze jeden z użytkowników.



Na początek potrzeba ponad 500 osób

W środę (21 października) na konferencji prasowej szef KPRM poinformował o stanie budowy szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Bardzo dużym wyzwaniem - podkreślił - jest kwestia personelu medycznego. - Łącznie na te pierwszych 500 łóżek będziemy potrzebowali (...) ponad 500 osób personelu medycznego. Czyli przede wszystkim lekarze, ale również pielęgniarki i ratownicy medyczni - ponad 170 osób. 340 opiekunów medycznych i sanitarnych oraz 85 ratowników po kursie pierwszej pomocy - powiedział szef KPRM.

Jak poinformował, od poniedziałku (19 października), kiedy ogłoszono projekt budowy szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie - zgłosiło się już 160 osób personelu medycznego chętnych do pracy w tym szpitalu. Są to lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i sanitariusze - wyjaśnił szef KPRM.

Dworczyk przekazał również, że w środę zostanie uruchomiona specjalna infolinia dla personelu medycznego, który chciałby podjąć pracę w tym szpitalu. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 295 95 00.

Ponadto została uruchomiona strona internetowa, na której osoby zainteresowane pracą lub wolontariatem w tym szpitalu mogą wypełniać wnioski i "zgłaszać się do wsparcia tego projektu".