Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Michał Dworczyk o etapach prac

- Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym jest budowany w trzech etapach. Pierwszy etap, zakończony najszybciej, obejmuje 300 łóżek do leczenia tlenowego dla chorych na COVID-19. Drugi etap - 500 łóżek - też szybko powinniśmy zakończyć - przekazał w środę (21 października) na konferencji prasowej szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Zdjęcie Minister - członek Rady Ministrów oraz szef KPRM Michał Dworczyk / Wojciech Olkuśnik /PAP

Szef Kancelarii Premiera poinformował na konferencji prasowej o stanie budowy szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Dworczyk mówił, że szpital jest budowany w trzech etapach.

Pierwszy etap, jak przekazał, będzie zakończony najszybciej - obejmuje 300 łóżek do leczenia tlenowego dla chorych na COVID-19, z czego 50 łóżek przeznaczonych do intensywnej terapii. - Drugi etap - 500 łóżek, który też w miarę szybko powinniśmy zakończyć - wskazał.

Minister przekazał, że jeżeli sytuacja pandemiczna w kraju będzie się pogarszała, a przyrost zachorowań wciąż będzie tak dynamiczny, wtedy szpital będzie mógł zostać rozszerzony do 1000 łóżek, z czego 100 do intensywnej terapii.

Dworczyk poinformował, że szpital jest budowany w pomieszczeniach na koronie Stadionu Narodowego. Jak mówił, są to duże pomieszczenia, w których personel medyczny będzie miał dostęp do dużej liczby pacjentów.

To największe wyzwanie

Dworczyk podkreślił, że "zostały wydane decyzje administracyjne premiera, wojewody, w tej chwili zostały podpisane umowy z wykonawcami, dziś trwają prace budowlane".

Jak dodał, dostosowywane do potrzeb chorych i personelu są sanitariaty, budowane są śluzy, które będą oddzielały strefy czyste od zakażonych, zwożony jest też sprzęt z Agencji Rezerw Materiałowych oraz przygotowywane są instalacje elektryczne oraz najważniejsza - jak mówił - i skomplikowana dosyć instalacja tlenowa.

Bardzo dużym wyzwaniem - podkreślił - jest kwestia personelu medycznego. - Łącznie na te pierwszych 500 łóżek będziemy potrzebowali (...) ponad 500 osób personelu medycznego. Czyli przede wszystkim lekarze, ale również pielęgniarki i ratownicy medyczni - ponad 170 osób. 340 opiekunów medycznych i sanitarnych oraz 85 ratowników po kursie pierwszej pomocy - powiedział szef KPRM.

Chętni do pracy już się zgłaszają

Dworczyk poinformował, że od poniedziałku (19 października), gdy ogłoszono projekt budowy szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie, zgłosiło się już 160 osób personelu medycznego chętnego do pracy w tym szpitalu. Są to lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i sanitariusze - wyjaśnił.

Szef KPRM poinformował również, że w środę (21 października) zostanie uruchomiona "specjalna infolinia" dla personelu medycznego, który chciałby podjąć pracę w szpitalu na Stadionie Narodowym. Dodał, że została również uruchomiana strona internetowa, na której osoby zainteresowane pracą lub wolontariatem w tym szpitalu mogą wypełniać wnioski i "zgłaszać się do wsparcia tego projektu".

Dworczyk podkreślił, że zgłoszenia takich osób świadczą o "dużym zrozumieniu i solidarności". - Te wszystkie wystąpienia czy deklaracje, gotowość do podjęcia pracy czy służby - bo część to są osoby, które są funkcjonariuszami straży pożarnej, policji, członkowie organizacji proobronnych czy WOT - to świadczy o wielkiej empatii i gotowości polskiego społeczeństwa do solidarności w tych trudnych momentach. O to apelujemy - powiedział szef KPRM.

Szpitale tymczasowe także w innych województwach

Prace na Stadionie Narodowym trwają, a przyjmowanie pierwszych pacjentów planowane jest na przełomie tego i następnego tygodnia.

Szpitale podobne do tego na warszawskim stadionie mają powstać także w innych miejscach w Polsce.

- Przygotowujemy koncepcję szpitali tymczasowych w każdym mieście wojewódzkim. W siedmiu miastach rozpatrywane są już konkretne miejsca, gdzie takie szpitale powstaną. Ponadto część szpitali powiatowych będzie przekształcona w szpitale zakaźne - zapowiedział na początku tygodnia minister zdrowia Adam Niedzielski w Programie Trzecim Polskiego Radia.