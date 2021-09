Koronawirus w Polsce Szczepienia przeciw COVID-19 a zakażenia. MZ podał dane

Szpital Narodowy ma być gotowy, by przyjmować pacjentów w razie piku hospitalizacji w związku z COVID-19.

- Warszawa jest dużą aglomeracją, jest nadal w czołówce zachorowań i jest sporo osób niezaszczepionych, a w tej fali te osoby będą ponosiły największe skutki niezaszczepienia - powiedział Polsat News Artur Zaczyński, zastępca dyrektora ds. medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA oraz dyrektor szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym.

- Jeżeli nie da się skompensować liczby chorych i dojdzie do przeciążenia systemu ochrony zdrowia, to po to są szpitale tymczasowe, żeby jak najbardziej zapewnić bezpieczeństwo, nie tylko pacjentom z koronawirusem, ale także z innymi schorzeniami. Żeby nie było paraliżu ochrony zdrowia - wyjaśnił.



Na Stadionie Narodowym trwa przygotowywanie infrastruktury dla pacjentów. Wszystkie przyrządy diagnostyczne i terapeutyczne są na miejscu. Trzeba je przesunąć na miejsce szpitalne z magazynów.

Artur Zaczyński przyznał, że jeśli zapadnie stosowna decyzja, placówka może zostać uruchomiona w przeciągu jednego lub dwóch tygodni. Więcej na ten temat na polsatnews.pl



