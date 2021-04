Szefowa Pfizer Polska: W tym roku dostarczymy 50 mln dawek

"W tym roku dostarczymy do Polski 50 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19" - zapowiedziała prezes Pfizer Polska Dorota Hryniewiecka-Firlej. Jak dodała, wierzy, że do końca 2021 roku firma na całym świecie dostarczy 2,5 mld dawek preparatu.

Reklama

Zdjęcie W tym roku do Polski trafi w sumie 50 mln dawek Pfizera /Alessandro Serrano'/AGF/Universal Images Grou /Getty Images

"Rzeczpospolita" w piątkowym wydaniu cytuje prezes zarządu Pfizer Polska, która wzięła udział w czwartkowym Forum SGH zatytułowanym: "Szczepionki - nauka i innowacje w walce z pandemią".

Do Polski trafi 50 mln dawek

Reklama

Hryniewiecka-Firlej, pytana o dostawy szczepionek na rynek europejski, zapewniała, że zgodnie z umową podpisaną z Unią Europejską Pfizer dostarczył do Polski w pierwszym kwartale 4,5 mln dawek. Gazeta zauważa, że w drugim kwartale firma zobowiązała się dostarczyć ich kilkukrotnie więcej. "Jedyne jak do tej pory zakłócenie w dostawach było spowodowane modernizacją zakładu w Puurs w Belgii" - czytamy.

"Zmodernizowaliśmy proces produkcyjny tak, by umożliwić znaczne zwiększenie liczby dawek, które możemy dostarczać, również do Polski. Ponieważ przygotowania zaczęliśmy w tym samym czasie, co badania kliniczne, to mogliśmy zwiększyć tempo produkcji już w pierwszym kwartale tego roku. Mówię o tym z wielką radością i dumą, ponieważ stoi za tym wysiłek wielu ludzi" - mówiła prezes Pfizer Polska.

Dodała, że dzięki temu w drugim kwartale tego roku Pfizer dostarczy do Polski ponad 20 mln dawek szczepionki. Całoroczny kontrakt - jak wskazała - obejmuje natomiast 50 mln dawek.

Trzy mld dawek na świecie do 2022 roku

Hryniewiecka-Firlej poinformowała też, że obecne plany zakładają dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych tak, aby w 2022 dostarczyć globalnie trzy mld dawek.

Jak długo szczepionka chroni pacjentów?

Szefowa Pfizer Polska podkreśliła, że firma w ramach badań klinicznych prowadzi obserwację grupy zaszczepionych osób.

"Chcemy się przekonać, jak długo szczepionka chroni pacjentów. Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku osób, które sześć miesięcy temu przyjęły drugą dawkę, skuteczność utrzymuje się na poziomie ponad 90 proc." - wyjaśniła.

Szczepienia wśród dzieci

Hryniewiecka-Firlej wskazała też, że niezwykle ważnym badaniem klinicznym jest to prowadzone wśród starszych dzieci. Dodała, że wyniki analizy skuteczności w ramach badania fazy III przeprowadzonego w gronie uczestników w wieku od 12 do 15 lat wskazują na skuteczność na poziomie 100 proc. Jej zdaniem wyniki te niosą wielką nadzieję. Firma liczy, że wskazanie do podawania dzieciom 12-15 lat zostanie zarejestrowane jeszcze przed wakacjami.

"Kolejną grupą, której chcielibyśmy udostępnić szczepionki, są dzieci w wieku od sześciu miesięcy do 11 lat, które również przenoszą wirusa i chorują. Mamy nadzieję, że dla tej grupy szczepionka będzie dostępna na początku 2022 roku" - poinformowała prezes Pfizer Polska.