"Przekroczyliśmy właśnie liczbę miliona osób zaszczepionych przeciw COVID-19 obiema dawkami. Działamy zgodnie z harmonogramem opartym na deklarowanych przez producentów dostawach" - napisał na Twitterze rządowy pełnomocnik ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia 2020 r. Najpierw szczepiony był personel medyczny i niemedyczny placówek leczniczych, rodzice wcześniaków, a od 25 stycznia dołączyły do nich osoby powyżej 70 lat. Obecnie szczepieni są także nauczyciele.

Harmonogram szczepień

- Harmonogram szczepień poszczególnych grup społeczno-zawodowych jest uzależniony od dostaw szczepionek - powiedział z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski, nawiązując do opóźnień i redukcji dostaw deklarowanych przez firmę AstraZeneca.

- Jeżeli chodzi o harmonogram szczepień, które realizujemy, to oczywiście on musi uwzględniać realne deklarowane w rzeczywistości terminy dostaw - powiedział w środę Niedzielski. Dodał, że szczepienia kolejnym z dopuszczonych preparatów - wakcyną AstryZeneki - "dawały komfort wpuszczania nowych grup, nowych populacji".

Przypomniał, że zgodnie z planem od 15 marca miały być szczepione osoby przewlekle chore, a od 22 marca osoby funkcjonariusze służb mundurowych, "ale w tej chwili trwa dyskusja, czy szczepionki AstraZeneca nie można dopuścić dla grupy 65-70, co by oznaczało, że ta grupa w pierwszej kolejności będzie szczepiona". - Będziemy się starali tę grupę zaszczepić wcześniej, bądź równolegle do służb mundurowych - dodał.

Zastrzegł, że "wszystko zależy od tego, jak będą wyglądały dostawy i jak ostatecznie będzie wyglądała decyzja o kryteriach dopuszczenia szczepionki AstraZeneca".

- Dotarła do nas kolejna informacja z firmy AstraZeneca, która dotyczy przesunięć bądź redukcji dostaw - powiedział Niedzielski, nawiązując do wiadomości o mniejszych o połowę niż planowano dostawach preparatu AZ do krajów Unii w drugim kwartale. - Przypomnę, że pierwotnie mieliśmy deklaracje, że ponad 10 mln szczepionek AstraZeneki trafi do nas łącznie w pierwszym półroczu; z tych deklaracji pozostaje niewiele. W tej chwil mówimy, że w pierwszym kwartale będzie dostawa rzędu 1,2 mln, a drugi kwartał też staje pod znakiem zapytania - mówił minister.

Polska zamówiła blisko 100 mln dawek szczepionek przeciw COVID-19. Wykonano dotychczas ponad 2,8 mln szczepień, w tym ponad 955 tys. obiema dawkami. Po szczepieniach pracowników służby zdrowia oraz seniorów kolejną grupą są nauczyciele, których szczepienia rozpoczęły 12 lutego.