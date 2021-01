W lutym do Polski trafić ma około 500 tys. dawek szczepionki przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca, która w piątek została zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków - poinformował Michał Kuczmierowski. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych dodał, że firma zapowiedziała zmniejszenie dostaw w pierwszym kwartale do jednej czwartej w stosunku do pierwotnego planu.

Zdjęcie Szczepionka AstraZeneca /ANDREW MATTHEWS/AFP /East News

Kuczmierowski powiedział, że dotychczas deklarowane dostawy szczepionki firmy AstraZeneca na luty będą na poziomie pół miliona dawek. - Być może te dostawy będą jeszcze zmniejszane - podkreślił.

- Z informacji, jakie otrzymujemy na poziomie Komisji Europejskiej wynika, że AstraZeneca redukuje harmonogramy dostaw. Będą one zaledwie na poziomie 25 proc. w stosunku do pierwotnie planowanych - dodał prezes ARM.

Kuczmierowski powiedział, że teraz strona polska czeka na oficjalny harmonogram dostaw, który nie jest na razie znany.

Europejska Agencja Leków (EMA) wydała w piątek pozytywną opinię o dopuszczeniu do obrotu w UE szczepionki koncernu AstraZeneca przeciw COVID-19. Teraz decyzję o dopuszczeniu tego preparatu na unijny rynek musi podjąć Komisja Europejska.

EMA zaleciła przyznanie warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki dla osób w wieku od 18 lat.