- My dzisiaj o pierwszej w nocy zakończyliśmy wystawiać 2,7 mln e-skierowań dla dzieci w wieku 5-11 lat. Wszystkie e-skierowania dla tej grupy wiekowej 5-11 lat zostały już wystawione, co ni mniej ni więcej oznacza, to że chwilę po 24 dzisiejszej nocy rodzice będą mogli zacząć zgłaszać dzieci na szczepienia - dodał.

- Szczepienia rozpoczniemy w czwartek. Do tej pory punkty szczepień - jest ich w granicach 8 tys. - wystawiły zapotrzebowanie na 150 tys. dawek szczepionek, ale to zapotrzebowanie cały czas jest składane - mówił Andrusiewicz. Dodał, że punkty szczepień wystawiły również 40 tys. slotów, "czyli miejsc do obsługi małych pacjentów".

Reklama

Rzecznik MZ zachęcił do odwiedzenia strony internetowej resortu. - Tam jest karta kwalifikacji do szczepienia - dodał. Podkreślił, że dzieci muszą mieć wykonane szczepienie w towarzystwie rodziców w punktach szczepień, w których jest lekarz - i to on kwalifikuje do szczepienia.

Szczepienia dzieci. Opiekun będzie musiał być obecny

We wtorek rozpoczynają się zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci od 5 do 11 roku życia. - Od 16 grudnia będziemy chcieli rozpocząć akcję szczepienia dzieci - zapowiedział w ubiegłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski.



Powiedział, że zapisy będą odbywały się podobnie jak w przypadku dorosłych, czyli przez infolinię i za pośrednictwem strony internetowej.

- Oczywiście będzie musiał to robić opiekun, który powinien być także obecny przy szczepieniu dziecka - tłumaczył Niedzielski.

Zatwierdzono szczepionkę

Komisja Europejska zatwierdziła szczepionkę Comirnaty firm Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat po tym, jak Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną rekomendację dla tego specyfiku.

EMA uznała, że korzyści ze stosowania Comirnaty u dzieci w wieku 5-11 lat przewyższają ryzyko, szczególnie w przypadku chorób zwiększających prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu COVID-19.