Szczepionka Pfizer/BioNTech. Jest już ulotka po polsku

Wskazania, dawkowanie i działania niepożądane - to tylko niektóre z informacji, które znalazły się w ulotce informacjnej dotyczącej szczepionki Pfizer/BioNTech. Jej polska wersja pojawiła się na stronach Komisji Europejskiej.

Zdjęcie Szczepionka Pfizera /AFP

Z ulotką można się zapoznać pod tym adresem.

Ulotka w języku polskim została udostępniona na stronach KE we wtorek wieczorem. Szczepionka na koronawirusa otrzymała nazwę "Comirnaty".

"Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim została właśnie opublikowana przez Komisję Europejską" - napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

W dokumencie liczącym ponad 30 stron poinformowano m.in., że preparat można stosować jedynie w leczeniu osób powyżej 16 roku życia. "Podawany jest domięśniowo po rozcieńczeniu jako cykl dwóch dawek w odstępie 21 dni" - napisano.

Rozmrażanie przez trzy godziny

Główne ostrzeżenia dotyczą wystąpienia możliwej reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki. Zaleca się, by obserwacja pacjenta trwała co najmniej 15 minut od podania pierwszej dawki. Osobom, u których wystąpiła taka reakcja, "nie należy podawać drugiej dawki szczepionki".

W dokumencie dokładnie opisano również sposób przechowywania szczepionki, a także przebieg procedury podania jej pacjentowi. Lek mrożony w temperaturze od -60 stopni do -90 stopni Celsjusza należy rozmrażać w temperaturze od 2 do 8 stopni. Oznacza to, że przygotowanie standardowego opakowania 195 fiolek może zająć trzy godziny. Alternatywną metodą przy konieczności nagłego podania, jest rozmrożenie fiolki przez 30 minut w temperaturze do 30 stopni.

Po rozcieńczeniu szczepionkę można podać pacjentowi w ciągu następnych sześciu godzin.

Działania niepożądane

W ulotce przeznaczonej dla pacjentów poinformowano również o działaniach niepożądanych, które mogą wystąpić po podaniu szczepionki. Do "bardzo częstych" występujących u więcej niż jednej na 10 osób należą zmęczenie, ból głowy, mięśni, stawów, a także dreszcze, gorączka i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia.

Do rzadziej spotykanych działań niepożądanych należą m.in. nudności, złe samopoczucie, powiększone węzły chłonne, bezsenność i swędzenie w miejscu wstrzyknięcia. U jednej na tysiąc osób może wystąpić przemijające jednostronne porażenie nerwu twarzowego.

Ciężka reakcja alergiczna pojawiają się z nieznaną częstotliwością. Podkreślono, że "nie może być określona na podstawie na dostępnych danych".

Początek szczepień w Polsce

Pierwsze szczepienia przeciw COVID-19 planowane są w Polsce na 27 grudnia. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez szefa KPRM, pełnomocnika rządu ds. programu szczepień Michała Dworczyka pierwsze 10 tys. dawek szczepionki ma trafić do Polski do wieczora 26 grudnia. Następnie szczepionki mają być przepakowane w jednej ze składnic Agencji Rezerw Materiałowych i trafić do dwóch hurtowni, z których 27 grudnia rano wyruszą do 73 szpitali.