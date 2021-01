W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 od dzisiaj na szczepienia mogą się rejestrować osoby powyżej 80. roku życia. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał na Facebooku, że warto poinformować o tej możliwości bliskich nam seniorów.

Na szczepienie zarejestrujemy się na trzy sposoby. Można zadzwonić na bezpłatną i działającą całą dobę infolinię. W tym celu wystarczy wybrać numer 989. Nie musimy robić tego osobiście, rejestracji może dokonać na przykład ktoś z rodziny. Wystarczy podać numer PESEL i numer telefonu, na który później zostanie wysłany SMS z potwierdzeniem wizyty. W trakcie rozmowy kandydat do szczepienia wybierze również termin i miejsce wykonania iniekcji.

Drugim sposobem rejestracji na szczepienia jest skorzystanie z e-Rejestracji dostępnej na portalu pacjent.gov.pl. Tam należy zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta przy pomocy Profilu Zaufanego. Jeśli jeszcze go nie posiadamy, na stronie Ministerstwa Cyfryzacji znajdziemy szczegółową instrukcję, jak go założyć. Po dokonaniu rezerwacji otrzymamy SMS-a z potwierdzeniem terminu i miejsca wizyty, a w przeddzień szczepienia przyjdzie do nas SMS z przypomnieniem.

Możemy również zarejestrować się na szczepienie bezpośrednio w wybranym punkcie w okolicy. Wystarczy do niego zadzwonić i umówić wizytę.

Zapisując się do szczepienia, warto pamiętać, że należy wybrać konkretne miejsce i wolny termin. Jednocześnie wybrana placówka nie jest zależna od miejsca zameldowania.

W środę szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że od 15 stycznia również każda inna osoba, bez względu na wiek, będzie mogła zgłosić chęć zaszczepienia. W tym celu należy wejść na stronę internetową gov.pl/szczepimysie i kliknąć ikonę "Zgłoszenie", a następnie wypełnić specjalny formularz. Po jego wypełnieniu osoby te dostaną e-mail z informacją o wystawieniu e-skierowania na szczepienie, gdy ruszy rejestracja dla grupy wiekowej lub zawodowej odpowiedniej dla tej osoby. Dopiero wówczas taki pacjent będzie mógł zarejestrować się na konkretny termin.

Dzień przed szczepieniem pacjent otrzyma SMS przypominający o terminie.



Informacja o przebytym szczepieniu będzie wprowadzana do e-Kart Szczepień w systemie P1. Pacjent otrzyma też zaświadczenie o szczepieniu umożliwiające korzystanie z ułatwień. Przyjęcie szczepionki będzie także potwierdzone przez specjalny system, który umożliwi weryfikację zaszczepienia (m.in. kod QR, który pozwoli szybko potwierdzić odbyte szczepienie).

