Komisja Europejska dopuściła do obrotu szczepionkę przeciwko COVID-19 firmy Johnson & Johnson. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michał Kuczmierowski poinformował, że pierwsza dostawa tego preparatu może trafić do Polski w drugiej połowie kwietnia.

Komisja Europejska oświadczyła, że szczepionka przeciw COVID-19 firmy Johnson & Johnson jest zarówno bezpieczna, jak i skuteczna.

- Zapis w umowie z firmą Johnson & Johnson jest taki, że dostawa preparatu nastąpi miesiąc od potwierdzenia harmonogramu dostawy. Nie dostaliśmy jeszcze harmonogramu, czyli można się spodziewać, że pierwsza dostawa nastąpi w drugiej połowie kwietnia - poinformował prezes RARS Michał Kuczmierowski.

Szczepionka jednodawkowa

W drugim kwartale do Polski ma trafić ok. 2,5 mln dawek tego preparatu - wynika z informacji przekazanych przez Kuczmierowskiego.

Kuczmierowski przypomniał, że szczepionkę firmy Johnson & Johnson wyróżnia od innych preparatów tego typu dopuszczonych do obrotu w UE, że jest jednodawkowa. Oznacza to, że jeden zastrzyk wystarczy, aby uzyskać zakładaną odporność na koronawirusa. Preparat można przechowywać w temperaturze 2-8 st. C. - przekazał Kuczmierowski.

Czwartkową decyzję EMA przesłaniają jednak obawy o to, czy amerykańska firma dostarczy do UE w II kwartale tego roku taką liczbę dawek, jaka została zapisana w kontrakcie zawartym przez KE.

Dostawy do UE na pewno nie rozpoczną się przed połową kwietnia. KE zabezpieczyła w kontrakcie 200 mln dawek szczepionki z opcją na dodatkowe 200 mln. Według Agencji szczepionka okazała się skuteczna w 67 procentach w zapobieganiu zakażeniom wywołującym COVID-19.

